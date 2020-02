Les Biennois, privés de sept éléments blessés ainsi que de leur capitaine Mathieu Tschantré, qui rejoint en urgence son épouse à l’hôpital pour la venue de leur troisième enfant, ont su faire fi des circonstances particulières qui entouraient cette partie pour rapidement prendre les devants. Marc-Antoine Pouliot a trouvé l’ouverture à la 3e minute après s’être défait du marquage, large certes, du défenseur Dave Sutter. 1’15 plus tard, Lunca Cunti, d’un geste inspiré, doublait la mise après avoir contourné la cage défendue par Lukas Flüeler et trompé ce dernier du revers de la crosse.

En comité réduit - Cunti a rejoint le vestiaire à la 26e minute après avoir réceptionné au visage un violent tir de Geering – Bienne a ensuite su resserrer la garde devant un Jonas Hiller impeccable quand la menace zurichoise s’est faite plus présente, notamment lorsqu’il a été contraint de disputer 77 secondes avec deux hommes de moins en fin de période initiale.

L’entraîneur Antti Törmänen a ainsi dû se contenter de sept défenseurs et dix attaquants lors de la dernière demi-heure de jeu. Malgré un banc clairsemé, les Seelandais ont tenu bon face au deuxième du classement. Le 3-0 du topscorer Toni Rajala en début de dernier tiers, tombé en jeu de puissance, suivi de la réduction du score de Chris Baltisberger quelques instants plus tard n’ont pas modifié l’issue de ce duel. En toute fin de partie, Peter Schneider, dans la cage vide, et Damien Riat, dix secondes plus tard, ont encore amplifié le succès local.

Le HC Bienne disputera samedi à Ilfis de Langnau son ultime match du championnat régulier. Avec la cinquième place bien au chaud dans la poche.

Julien Boegli, Bienne

Bienne – Zurich 5-1 (2-0 0-0 3-1)

Tissot Arena. Huis clos sur ordonnance fédérale. Arbitres: MM. Salonen (FIN), Dipietro, Fuchs et Cattaneo.

Buts: 3e Pouliot (Fuchs, Hügli) 1-0, 5e Cunti 2-0, 41e Rajala (5 contre 4) 3-0, 42e Chris Baltisberger (Marti) 3-1, 58e (57’03) Schneider (cage vide) 4-1, 58e Riat (57’13) 5-1.

Bienne: Hiller; Yakovenko, Kreis; Rathgeb, Forster; Ulmer, Fey; Sataric; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Nussbaumer, Fuchs; Künzle, Cunti, Schneider; Gustafsson, Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Zurich: Flüeler; Noreau, Marti; Phil Baltisberger, Geering; Trutmann, Berni; Sutter; Chris Baltisberger, Roe, Suter; Bodenmann, Krüger, Hollenstein; Diem, Schäppi, Pedretti; Fredrik Pettersson, Prassl, Wick; Sigrist. Entraîneur: Grönborg.

Notes: Bienne sans Brunner, Lüthi, Moser, Neuenschwander, Salmela, Ullström ni Wüest (blessés). Présent à l’échauffement, Tschantré quitte la patinoire juste avant le match pour rejoindre à l’hôpital son épouse qui attend leur troisième enfant. Zurich sans Blindenbacher, Ortio (blessés), Jaakola, Fredrik Pettersson Wentzel (étranger surnuméraire) ni Simic (surnuméraire). Touché au visage suite à un tir de Geering, Cunti quitte la glace et ne réapparaît plus (26e). Tir sur le poteau de Pedretti (49e). Temps mort demandé par Zurich (57e), qui sort son gardien au profit d’un 6e joueur de champ (56’01 à 57’03).

Pénalités: 6 x 2' contre Bienne, 4 x 2’ contre Zurich.