Le responsable de la vidéo du HC Bienne a sauvé son équipe après moins de 120 secondes de jeu. Les Zougois venaient d’ouvrir la marque par Jérôme Bachofner, en contre-attaque, cueillant du même coup les Seelandais à froid (2e).

Mais le «coach challenge» victorieux du HCB – il y avait hors-jeu a offert un peu de répit aux Biennois et leur a surtout évité de passer à côté de leur début de match. Si les occasions n’ont pas manquées (17-34 aux tirs tout de même en faveur des Zougois), les deux gardiens, Jonas Hiller et Leonardo Genoni, ont fait barrage et par moments sorti le grand jeu. Il y avait toujours 0-0 après 40 minutes de jeu dominées par l’EVZ.

But gagnant de Kovar

Les Biennois ont connu leurs meilleurs moments en troisième période, sans toutefois parvenir à déjouer Genoni. Après 60 minutes et aucun but marqué (23-39 au chapitre des tirs cadrés), les deux formations ont eu besoin du temps additionnel pour enfin parvenir à se départager.

Les Zougois ont eu le dernier mot grâce à une réussite du Tchèque Jan Kovar après seulement 39 secondes en prolongation (61e, 0-1). Le 42e tir de la soirée aura été celui de trop pour le gardien Jonas Hiller, auteur d’une performance de premier plan samedi soir. Les Seelandais ne rejoueront pas avant vendredi prochain. Les hommes d’Antti Törmänen se déplaceront à Langnau.

Cyrill Pasche, Bienne

Bienne - Zoug 0-1 ap (0-0 0-0 0-0)

Tissot Arena. 6303 spectateurs. Arbitres: MM. Lemelin, Borga, Kaderli et Gnemmi.

Buts: 61e Kovar (Hofmann) 0-1. Bienne: Hiller; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Neuenschwander, Kohler; Bärtschi. Entraîneur: Törmänen.

Zoug: Genoni; Diaz, Morant; Schlumpf, Geisser; Thiry, Alatalo; Zgraggen; Klingberg, Kovar, Hofmann; Martschini, Lindberg, Thorell; Simion, Senteler, Bachofner; Leuenberger, Albrecht, Zehnder. Entraîneur: Tangnes.

Notes: Bienne sans Gustafsson, Hügli, Lüthi, Pouliot, Salmela, Ulmer, Wüest (blessés) ni Sataric (malade). Zoug sans Schnyder (blessé), Stadler, Zryd (EVZ Academy). But de Bachofner annulé pour unhors jeu après un coach challenge du HC Bienne (2e).

Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre Zoug.