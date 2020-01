Cela fait depuis les 28 novembre et 1er décembre que le HC Bienne n’avait pas gagné deux matches consécutifs. A l’époque, les hommes d’Antti Törmänen avaient battus successivement Zoug et Rapperswil.

Après onze minutes de jeu, Bienne semblait se diriger vers un succès plus probant à Rapperswil. Jan Neuenschwander (9e, 0-1) et Gilian Kohler (11e, 0-2) avaient en effet déjà trompé Melvin Nyffeler. C’est contre le cours du jeu que l’équipe locale est revenue au score par Roman Schlagenhauf (16e, 1-2). Le No 44 a profité d’une passe décisive de… Otso Rantakari. Le défenseur finlandais, nouveau venu dans le Seeland, a été bien mal inspiré en la circonstance.

Rapperswil menait après deux périodes

Luca Cunti a pourtant redonné deux longueurs d’avance à Bienne (24e, 1-3), mais un doublé de Dominik Egli (28e et 33e) a remis les deux équipes à égalité. Pire, Juraj Simek a permis aux Saint-Gallois de mener après deux périodes. A cette occasion, les joueurs d’Antti Törmänen évoluaient à 4 contre 5 à la suite d’une double pénalité mineure infligée à Otso Rantakari.

La dernière période a tourné à l’avantage du HC Bienne. C’est d’abord Toni Rajala qui a égalisé (46e, 4-4) avant que Damien Riat ne redonne l’avantage aux visiteurs. Le Genevois, actuellement très en forme, a profité d’une passe parfaite de Yannick Rathgeb en power-play (49e, 4-5). David Ullström a assuré le succès biennois dans la cage vide (60e, 4-6).

Grégory Beaud, Rapperswil

Rapperswil- Bienne 4-6 (1-2 3-1 1-3)

St.Galler KantonalbankArena, 3644 spectateurs. Arbitres: MM. Salonen (Fin), Müller; Fuchs et Kehrli.

Buts: 9e Neuenschwander (Rantakari) 0-1. 11e Kohler (Moser, Brunner) 0-2. 16e Schlagenhauf 1-2. 24e Cunti (Riat, Rathgeb/5 c 4) 1-3. 28e Egli (Simek/5 c 4) 2-3. 33e Egli (Clark) 3-3. 40e Simek (Clark, Cervenka/5 c 4) 4-3. 46e Rajala (Ullström) 4-4. 49e Riat (Rathgeb/5 c 4) 4-5. 60e Ullström (Riat) 4-6 (cage vide).

Rapperswil: Nyffeler; Vukovic, Dufner; Egli, Profico; Schneeberger, Maier; Schmuckli; Wellman, Dünner, Simek; Clark, Rowe, Cervenka; Forrer, Wetter, Casutt; Eggenberger, Ness, Schlagenhauf. Entraîneur: Tomlinson.

Bienne: Paupe; Kreis, Moser; Rathgeb, Forster; Rantakari, Fey; Sataric; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Kohler; Tschantré, Gustafsson, Neuenschwander. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Rapperswil-Jona sans Hüsler, Randegger, Schweri (blessés), Hächler (malade), Mosimann (surnuméraire) ni Kristo (étranger surnuméraire). Bienne sans Lüthi, Salmela, Ulmer, Pouliot, Hügli (blessés) ni Künzle (malade). Tir sur le poteau: Rajala (37e). Temps mort: Bienne (57e) et Rapperswil-Jona (59e). Rapperswil-Jona sans gardien de 58’59’’ à 59’09’’.

Pénalités: 3 x 2’, 1 x 10’ (Clark) contre Rapperswil-Jona; 4 x 2’ contre Bienne.