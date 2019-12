Dans le Seeland, et l’histoire récente du HC Bienne tend à le démontrer, les dirigeants du club ne perdent pas vraiment les pédales ni ne paniquent avant que la barre symbolique des dix défaites consécutives soit atteinte. Face à Zurich lundi (4-5 après prolongation), le HC Bienne a perdu son cinquième match de suite en championnat, le septième toutes compétitions confondues. Il reste donc encore un peu de marge avant de tirer la sonnette d’alarme.

La peur de gagner

Contre le leader de National League, les Biennois ont livré le match type d’une équipe en manque de confiance et aux nerfs à fleur de peau: les hommes d’Antti Törmänen ont joué à reculons et sur les talons dès l’instant où ils ont senti que la victoire leur tendait les bras pour de bon.

Ce n’est finalement pas surprenant s’ils ont galvaudé une avance de trois buts (il y avait 3-0 après 15 minutes et 8 secondes de jeu). Ce n’est pas un hasard non plus s’ils n’ont pas su défendre un avantage d’un but en fin de match. Et c’est presque en toute logique qu’ils ont fini par craquer à 91 secondes de la fin du temps réglementaire alors qu’ils menaient 4-3 et se dirigeaient vers leur premier succès depuis le 1er décembre.

Repartir du bon patin

C’était aussi écrit que la chance finirait par leur tourner le dos durant le temps additionnel (les Zurichois n’ont eu besoin que de 43 secondes pour marquer à trois contre trois). Certains pointeront du doigt les arbitres (oui, il y avait sans doute une obstruction avant l’égalisation à 4-4...), d’autres les nombreux blessés, la frustration ou la fatigue (45e match de l’exercice).

Ce qui est certain, c’est que tous ces paramètres négatifs sont venus parasiter le jeu du HCB au cours des dernières semaines. Il est grand temps, désormais, de repartir du bon patin en laissant toutes ces excuses – recevables ou non - au vestiaire. En ce sens, la courte trêve de Noël tombe à pic. Elle offrira aux Seelandais quelques jours de répit et leur permettra surtout de reprendre leurs esprits.

Cyrill Pasche, Bienne

