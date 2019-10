Pour la réouverture de leur patinoire après huit matches à l’extérieur, les Rhétiques ont semblé survoltés. Dès les premières minutes de jeu, les hommes de Christian Wohlwend ont pris les Seelandais à la gorge. Grâce à leur vitesse et leur capacité de projection vers l’avant, les joueurs du HCD ont rapidement menés 2-0.

S’ils ont profité d’une hésitation d’Elien Paupe pour ouvrir la marque (11e), cet avantage n’était en tout cas pas immérité. Peu après, Otso Rantakari a envoyé une «prune» dont il le secret (2-0, 14e). A la suite du 3-0 de Perttu Lindgren, Bienne est revenu au score.

Plus leader

Lorsque Marc-Antoine Pouliot a inscrit le 3-1 à la 38e minute, il y eut un espoir que le cavalier seul grison soit interrompu. Espoir de courte durée puisque les joueurs locaux ont immédiatement repris trois longueur d’avance moins de deux minutes plus tard par Claude-Curdin Paschoud.

Bien qu’un tiers restait à jouer, Bienne n’a plus jamais fait illusion et a encore encaissé un cinquième but par Benjamin Baumgartner en fin de match (55e). Le 5-2 de Luca Cunti (58e) n’a servi qu’à enjoliver le score. Après une belle série de quatre victoires, les hommes d’Antti Törmänen ont subi un coup d’arrêt et perdent leur place de leader au détriment de Zurich, victorieux à Fribourg.

Davos - Bienne 5-2 (2-0 2-1 1-1)

Vaillant Arena, 5435 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Borga; Kovacs et Cattaneo.

Buts: 11e Tedenby (Herzog) 1-0. 14e Rantakari (Ambuehl, Corvi/5 c 4) 2-0. 35e Lindgren (M.Wieser, Palushaj) 3-0. 38e Pouliot (Rajala, Hügli/5 c 4) 3-1. 39e Paschoud (Rantakari) 4-1. 55e Baumgartner (Meyer, Ambuehl) 5-1. 58e Cunti (Schneider/5 c 4) 5-2.

Davos: Van Pottelberghe; Du Bois, Jung; Rantakari, Paschoud; Stoop, Guerra; Kienzle; M.Wieser, Lindgren, Palushaj; Herzog, Corvi, Tedenby; Ambuehl, Baumgartner, Meyer; Frehner, Aeschlimann, D.Wieser; Bader. Entraîneur: Wohlwend.

Bienne: Paupe; Rathgeb, Forster; Salmerla, Sataric; Moser, Fey; Kreis; Hügli, Pouliot, Rajala; Riat, Cunti, Künzle; Schneider, Fuchs, Neuenschwander; Ulmer; Karaffe, Tschantré. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Davos sans Hischier, Nygren, Heinen (blessés), Eggenberger ni Barandun (surnuméraires). Bienne sans Hiller (ménagé), Ullström (étranger surnuméraire), Kohler (malade), Lüthi, Gustafsson, ni Brunner (blessés). Tir sur les montants: Baumgartner (6e) et Schneider (33e). But annulé pour obstruction sur le gardien: Aeschlimann (15e).

Pénalités: 2 x 2’ contre Davos; 3 x 2’ contre Bienne.