Les Biennois l’attendaient depuis le 1er décembre. C’était contre Rapperswil. Un mois et demi sans aucune pleine victoire à se mettre sous la dent, c’est long. Très long. A la faveur d’une prestation aboutie face à GE Servette, ils ont remédié à cette carence.

Entre l’ouverture du score de Simon Le Coultre à la 7e minute, trompant Jonas Hiller entre les jambières, et la réussite de Marco Miranda avant la première sirène mais après visionnage de la vidéo, il y a eu du hockey dynamique et remuant. Les Genevois ont pris les devants, Bienne a répliqué en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire. Damien Riat, d’une reprise directe en jeu de puissance, a rétabli la parité, une poignée de secondes après que Jason Fuchs ait manqué son duel face à Robert Mayer.

Une minute et demie après l’égalisation de l’ailier droit du premier trio local, Damien Brunner, l’ailier du troisième, en a rajouté une couche. La passe de Luca Cunti, qui s’est arraché pour récupérer une rondelle balancée en fond de camp adverse par Moser, ne méritait assurément pas d’être gâchée.

Après cette entrée pétillante, les choses se sont progressivement calmées. Moins d’opportunités nettes, moins de frappes menaçantes : il a fallu attendre les derniers instants de la période intermédiaire pour que le topscorer finlandais Toni Rajala ne concrétise une transversale lumineuse de Kevin Fey. Tellement lumineuse, d’ailleurs, qu’elle a éclairé l’inspiration de ses coéquipiers dans l’ultime tiers. Peter Schneider, Janis Moser et Anton Gustafsson ont ensuite validé le succès des leurs. Un succès large, long à se dessiner, mais tout compte fait pas immérité.

Julien Boegli, Bienne

Bienne – GE Servette 7-3 (2-2 1-0 4-1)

Tissot Arena. 5675 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Fluri, Obwegeser et Wolf.

Buts: 7e Le Coultre (Wingels, Douay) 0-1, 12e Riat (Rathgeb, Schneider/5 c 4) 1-1, 13e Brunner (Cunti) 2-1, 18e Miranda (Maurer, Smons) 2-2, 38e Rajala (Fey, Kreis) 3-2, 42e Schneider (Damien Riat) 4-2, 43e Moser (Burnner, Cunti) 5-2, 46e Gustafsson (4 c 5 !) 6-2, 48e Bozon (Wingels, Le Coultre/5 c 4) 6-3, 59e Cunti (Künzle, Fey) 7-3.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Sataric, Salmela; Rathgeb, Forster; Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Damien Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Gustafsson, Neuenschwander; Kohler. Entraîneur: Törmänen.

GE Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Le Coultre, Kast; Smons; Wingels, Richard, Douay; Miranda, Fehr, Winnik; Maillard, Smirnovs, Bozon; Arnaud Riat, Berthon, Patry; Wick. Entraîneur: Emond.

Notes: Bienne sans Hügli, Lüthi, Pouliot, Ulmer ni Wüest (blessés). GE Servette sans Fritsche, Mercier, Völlmin (blessés) ni Rod (suspendu). Tir sur le poteau de Bozon (15e). Temps mort demandé par Bienne (51e).

Pénalités: 5 x 2' contre Bienne, 3 x 2’ contre GE Servette.