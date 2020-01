Bienne est entré d’un bon pied dans cette rencontre grâce à Damien Riat (10e, 0-1). Le but du genevois de Bienne a été le seul d’un première période au terme de laquelle on ne pouvait pas soupçonner que la suite de la rencontre allait être haletante. Et pourtant.

En huit minutes, les Tessinois ont inscrit trois buts par Brian Flynn (21e, 1-1), Elias Bianchi (25e, 2-1) et Isacco Dotti (28e, 3-1). Sur le 2-1, les Léventins sont passés à un souffle d’un hors-jeu. A la suite de l’analyse des images, les arbitres ont validé la réussite. Malgré ces trois capitulations consécutives, Bienne ne s’est pas démobilisé puisque Damien Riat a inscrit son deuxième but de la soirée en fin de période intermédiaire (35e, 3-2).

Le troisième tiers-temps est reparti sur les mêmes bases avec trois buts en une poignée de minutes. Toni Rajala (42e, 3-3), Fabio Hofer (44e, 4-3) et Beat Forster (46e, 4-4) ont donné de l’ampleur au score avant que les deux formations ne manquent l’occasion de s’imposer en fin de rencontre. C’est finalement Brian Flynn qui a inscrit le but décisif lors de la prolongation.

Grégory Beaud, Ambri

Ambri-Piotta - Bienne 5-4 ap (0-1 3-1 1-2 1-0)

Valacia, 4923 spectateurs. Arbitres: MM. Mollard, Müller; Schlegel et Ambrosetti.

Buts: 10e Riat (Schneider) 0-1. 21e Flynn 1-1. 25e Bianchi (Trisconi) 2-1. 28e Dotti (Trisconi) 3-1. 35e Riat (Rathgeb) 3-2. 42e Rajala (Brunner, Ratgheb/5 c 4) 3-3. 44e Hofer (Zwerger, Pinana/5 c 4) 4-3. 46e Forster (Schneider) 4-4. 63e Flynn 5-4. Ambri-Piotta: Conz; Fora, Dotti; Plastino, Fischer; Ngoy, Jelovac; Pinana; Trisconi, Goi, Bianchi; Sabolic, Flynn, Upshall; Hofer, Müller, Zwerger; Incir, Dal Pian, Hinterkircher; Mazzolini. Entraîneur: Cereda.

Bienne: Hiller; Rathgeb, Forster; Fey, Moser; Sataric, Kreis; Gustafsson; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Neuenschwander, Kohler. Entraîneur: Törmänen.

Notes: Ambri-Piotta sans Fohrler (surnuméraire), D’Agostini (malade), Rohrbach, Kneubuehler ni Kostner (blessés). Bienne sans Pouliot, Ulmer, Hügli, Lüthi ni Salmela (blessés). Tir sur le poteau: Fora (16e).

Pénalités: 6 x 2’ contre Ambri-Piotta; 4 x 2’ contre Bienne.