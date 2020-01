Quand on ressort d’un tunnel, comme c’était le cas des Biennois vendredi soir dans leur patinoire, il arrive souvent que derrière, le soleil vous éblouisse. Après une longue traversée dans le noir (huit défaites consécutives), c’est exactement ce qui s’est passé du côté de la Bossard Arena, où les Seelandais, qui avaient l’occasion de repartir du bon patin, se sont cherchés avant de replonger d’emblée dans cette crise tenace qui dure depuis le 1er décembre.

En Suisse centrale, les joueurs d’Antti Törmänen ont concédé un neuvième revers en dix sorties alors qu’ils n’étaient pas inférieurs à un leader du championnat loin d’être impressionnant (4-3). Au contraire. Ils ont souvent dominé, se sont créé des opportunités, mais le puck ne voulait pas faire trembler les filets. Malgré leur succès la veille contre ce même adversaire, il a manqué au visiteur ce zeste de réussite et cette confiance qui change tout. Et, surtout, beaucoup plus de discipline puisque c’est lors des situations spéciales que les camarades de Klingberg ont fait la différence dans le dernier tiers. Quand rien ne va…

Cliquez ici pour lire le compte-rendu de la rencontre.

Alors que la période «défaites» se poursuit pour Bienne, la tête de l’entraîneur n’est pas (encore) mise à prix. Selon le directeur sportif, Martin Steinegger, qui ne reprendra pas du service, ce n’est pas le coach le problème. Sur la glace, le jeu est bon, il a raison. Il ne manque pas grand-chose à ces Biennois pour que le vent tourne, d’autant plus, comme l’assure le boss, l’ambiance dans le vestiaire n’est pas mauvaise. Aux Seelandais de continuer dans cette direction et le soleil va finir par briller pour eux-mêmes si Marc-André Pouliot leur manque beaucoup…

Christian Maillard, Zoug

Zoug - Bienne 4-3 (1-1 1-0 2-2)

Bossard Arena. 7048 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Salonen; Obwegeser, Altmann.

Buts: 10e Künzle (Ullström) 0-1, 11e Klingberg 1-1, 35e Lindberg (Alatalo/5 c 4) 2-1, 51e (50’39’’) Ullström (Forster/4 c 5!) 2-2, 53e (52’03’’) Senteler (Martschini/5 c 4) 3-2, 54e (53’20’’) Thorell (Alatalo/5 c 4) 4-2, 56e Brunner (Ullström, Rajala/5 c 4) 4-3.

Zoug: Genoni; Morant, Alatalo; Schlumpf, Geisser; Thiry, Zryd; Stadler; Martschini, Lindberg, Thorell; Klingberg, Kovar, Hofmann; Simion, Senteler, Zehnder; Langenergger, Albrecht, Leuenberger.

Bienne: Hiller; Sataric, Salmela; Rathgeb, Forster; Moser, Kreis; Kohler, Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Riat, Neuenschwander, Schneider; Brunner, Nussbaumer, Künzle; Tanner, Gustafsson, Tschantré.

Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug; 8 x 2’ contre Bienne.

Notes: Zoug sans Diaz, Bachhofner, Schnyder, Zraggen ni Bougro (blessés). Bienne sans Cunti, Hügli, Lüthi, Pouliot ni Ulmer (blessés). Temp-mort: Bienne (58’08’’) qui sort son gardien à 58’24’’ jusqu’à 58’36’’ puis de 58’48’’ jusqu’à 59’52’’.