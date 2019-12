Sven Bärtschi (Canucks de Vancouver)

27 ans, ailier gauche, 6 matches, 0 but, 2 assists, 2 points, 4 minutes de pénalités +/-: -2

Boucher finds @SvenBaertschi on the back door for his sixth of the year!#UTIvsROC pic.twitter.com/BR6FgLbHod — Utica Comets (@UticaComets) December 22, 2019

Rétrogradé en American Hockey League, le Bernois ne fait plus partie des plans de l’organisation de l’Ouest canadien. Il n’a pas été réclamé au ballottage essentiellement en raison de son contrat trop dispendieux pour des équipes coincées par le plafond salarial (3,3 millions de dollars américains par campagne jusqu’au terme de la saison 2020-2021). L’ex-junior de Langenthal, qui avait perdu sa place dans le top 6 des Canucks après avoir contracté une commotion cérébrale, doit aujourd’hui espérer un rachat de son bail afin de pouvoir s’entendre à moindres coûts avec une autre formation.

Kevin Fiala (Wild du Minnesota)

23 ans, ailier gauche, 33 matches, 8 buts, 13 assists, 21 points, 24 minutes de pénalités +/-: +1

Kevin Fiala zips around the Winnipeg net and fires a puck on Hellebuyck. pic.twitter.com/nkn1gOebyA — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) December 21, 2019

Après une entame de saison poussive, où il a même été cloué dans les estrades par son entraîneur Bruce Boudreau, le Saint-Gallois a trouvé ses aises au sein de la première triplette du club de Midwest. Lors des douze matches livrés en décembre, il a ajouté neuf points à sa fiche. «Kevin est tout un joueur de hockey, nous avait dit Boudreau en novembre. Mais il doit commettre moins de revirements. Parfois, dans les dernières minutes, je le laisse sur le banc à cause de cela.»

Gaëtan Haas (Oilers d’Edmonton)

27 ans, centre, 32 matches, 3 buts, 4 assists, 7 points, 4 minutes de pénalités +/-: -2

Le Seelandais a réussi à percer l’alignement du HC McDavid-Draisaitl, ce qui n’était pas un défi aisé à remporter à l’amorce du camp d’entraînement. Pour cela, pour avoir quitté sa zone de confort du SCB et avoir tenté un pari ambitieux en Alberta, il mérite le respect et un immense coup de chapeau. Aligné au centre d’un quatrième trio qui obtient un temps de glace limité (de 9 à 11 minutes par rencontre), il dégage une sécurité accrue à chaque match, mais doit s’améliorer dans les cercles de mise au jeu (42% de réussite).

Nico Hischier (Devils du New Jersey)

20 ans, centre, 31 matches, 6 buts, 12 assists, 18 points, 6 minutes de pénalités +/-: -7

Nico Hischier ties it up for New Jersey in the 2nd!#NJDevils pic.twitter.com/IEHePCS54X — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 19, 2019

A l’entame du camp d’entraînement, le Valaisan évoquait le mot «play-off». Aujourd’hui, parce qu’il n’a pas le choix, il le murmure sans grande conviction et sait que, en mai 2020, il disputera les Mondiaux en Suisse plutôt que les séries outre-Atlantique. Alors que les Devils sont poreux devant le filet, lourdeaux sur la ligne bleue et qu’ils ont perdu Taylor Hall sur le marché de transactions, le Valaisan se retrouve dans l’habit de leader d’une formation en reconstruction qui manque de maturité. La gestion défensive de son jeu est louée, ses progrès aux engagements (52%) applaudis. Il manque seulement quelques buts sur sa fiche.

Roman Josi (Prédateurs de Nashville)

29 ans, défenseur, 36 matches, 14 buts, 21 assists, 35 points, 25 minutes de pénalités +/-: +16

Roman Josi with his 14th goal of the year! Preds back up 2!#Preds pic.twitter.com/ah1yGTtiK2 — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) December 24, 2019

Il est le meilleur compteur des Prédateurs, il affiche le meilleur différentiel du club du Tennessee, il est le joueur de champ le plus utilisé par l’entraîneur Peter Laviolette (25’19 de moyenne), il pointe au deuxième rang des pointeurs parmi les défenseurs de la ligue derrière John Carlson (Washington, 48). Le Bernois, qui a amassé neuf points à ses derniers matches, appartient au gotha du hockey mondial. Au-delà de sa fiche, il a cette faculté à orienter le jeu et cette facilité à percer les bases arrières qui en font un joueur aussi complet que génial.

Dean Kukan (Blue Jackets de Columbus)

26 ans, défenseur, 29 matches, 1 but, 4 assists, 5 points, 8 minutes de pénalités +/-: -7

Play simple. Play hard. Leave it all out on the ice.



Dean Kukan and the @BlueJacketsNHL will strive to head into their three-day break on a high note.#CBJ | @DMaetzMedia pic.twitter.com/kuvX7lRPKI — FOX Sports Columbus (@FOXSportsCbus) December 23, 2019

Un jour, s’il a du temps, il pourrait écrire son conte de Noël. Il raconterait l’histoire d’un gars jamais repêché, longtemps cantonné dans les catégories mineures et à qui personne ne prédisait un avenir dans la ligue la plus compétitive du monde. Le Zurichois patine aujourd’hui 16 minutes par match avec les Tuniques bleues et a acquis la confiance de l’un des coaches les plus exigeants du circuit, John Tortorella. Respect.

Denis Malgin (Panthers de la Floride)

22 ans, centre, 28 matches, 3 buts, 6 assists, 9 points, 6 minutes de pénalités +/-: -7

Talk about amazing...Sasha Barkov, Brett Connolly and Denis Malgin visited some patients at Joe DiMaggio Children’s Hospital today and the smiles they brought to those kids faces was absolutely heart warming.?? #FlaPanthers pic.twitter.com/tkq2MWBHvD — David Dwork (@DavidDwork) December 5, 2019

C’est compliqué pour le Soleurois, qui a été rayé de l’alignement lors des trois derniers matches des Panthers. Le petit attaquant, dont le contrat avec le club floridien arrivera à échéance en fin de saison, n’a pas (encore?) réussi à se rendre indispensable dans le collectif de l’équipe entraînée par Joel Quenneville. Y parviendra-t-il d’ici au terme de l’exercice? La réponse à la question pourrait bien décider de l’avenir de Malgin en NHL.

Timo Meier (Sharks de San Jose)

23 ans, ailier droit, 38 matches, 11 buts, 11 assists, 22 points, 18 minutes de pénalités +/-: -12

Didn't think they'd let Timo Meier (@MeierTimo) bring in heavy artillery like that. pic.twitter.com/ERy5xRqdUm — NHL (@NHL) December 15, 2019

L’Appenzellois est à l’image de son équipe: inconstant et sur une pente descendante. S’il patine sur les bases d’une saison de 50 points, il n’est plus aussi en confiance et dominant que la saison dernière dans le slot. Son horrible -12 constitue le troisième moins bon chiffre parmi les attaquants de Requins édentés, déséquilibrés, vieillissants et quasi exclus de la course aux séries.

Mirco Müller (Devils du New Jersey)

24 ans, défenseur, 23 matches, 1 but, 0 assist, 1 point, 15 minutes de pénalités +/-: -9

Nikita Gusev, Nico Hischier, Mirco Mueller and Louis Domingue of the New Jersey Devils Hockey Team brought holiday cheer to employees and visitors at Clara Maass Medical Center a facility of RWJBarnabas Health. https://t.co/TZxhdBU1I6 pic.twitter.com/QxC7M0zvGE — John Lee (@johnleesandiego) December 21, 2019

D’ici au mois d’avril, le Zurichois jouera une partie de son avenir avec le club de la banlieue new-yorkaise (il est en fin de contrat), voire dans la ligue professionnelle nord-américaine. Joueur investi et consciencieux, il manque de mobilité et est parfois débordé dans sa zone défensive. Relégué à plusieurs reprises en tribunes par l’ancien coach John Hynes, il semble obtenir davantage de confiance de la part d’Alain Nasreddine, le nouvel entraîneur en chef des Devils.

Nino Niederreiter (Hurricanes de la Caroline)

27 ans, ailier droit, 37 matches, 5 buts, 13 assists, 18 points, 24 minutes de pénalités +/-: -5

???? + ???? = Dieses Tor! Nino Niederreiter (@thelnino22) auf Sebastian Aho ???? pic.twitter.com/cvJzesfrIs — NHL Deutsch (@NHLde) December 18, 2019

Alors qu’il patine régulièrement aux côtés de Sebastian Aho et de Teuvo Teravainen, le Grison n’est que le huitième compteur de l’équipe de Caroline du Nord. Après avoir flambé dès son arrivée chez les Canes en février dernier, le soufflet est retombé et sa production ressemble beaucoup à celle qui lui avait coûté un échange de la part du Wild du Minnesota. El Nino est un peu le Haris Seferovic du puck: il a besoin de confiance pour rayonner. Pour l’heure, elle semble le fuir.

Luca Sbisa (Jets de Winnipeg)

29 ans, défenseur, 25 matches, 2 buts, 5 assists, 7 points, 12 minutes de pénalités +/-: +1

GOAL. Luca Sbisa doubles the Winnipeg lead with 5.1 seconds left in the period. pic.twitter.com/qBZPzR99wi — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) December 21, 2019

Son destin est incroyable. Il n’avait plus de club, il avait signé avec les Ducks d’Anaheim le 22 octobre et était réclamé au ballottage par les Jets le lendemain. Depuis, au sein d’une formation plombée par les blessures, il patine plus de 18 minutes par match et recueille les compliments de son personnel d’entraîneurs. Si la NHL décernait le trophée annuel de l’art du rebond, le Zougois figurerait assurément parmi les nominés.

Gilles Senn (Devils du New Jersey)

23 ans, gardien, 2 matches, 71 minutes de jeu, 90,2% d’arrêts

???? Gilles Senn is your #NJDevils starter tonight against Columbus.



This will mark his first career NHL start, only hours after his first NHL appearance last night in relief of Mackenzie Blackwood. pic.twitter.com/RqiWNE8vUt — Amanda Stein (@amandacstein) December 21, 2019

Il a été patient, a mangé quelques croûtes dans les mineurs, a bénéficié de la déroute de Cory Schneider avec le grand club pour mériter un rappel. Les débuts du Valaisan ont été encourageants. Mais le plus dur est devant lui.

Jonas Siegenthaler (Capitals de Washington)

22 ans, défenseur, 38 matches, 2 buts, 6 assists, 8 points, 24 minutes de pénalités +/-: +12

Jonas Siegenthaler adds to the Caps lead #ALLCAPS pic.twitter.com/RKFNyLgqY4 — Rob Taub (@RTaub_) December 21, 2019

L’arrière qui monte. Pas sur la glace, mais sur l’échelle des valeurs. Le Zurichois est tout simplement parfait dans la brigade défensive du club de la capitale américaine. Il a apprivoisé la ligue avec rapidité, se distingue par la propreté et son jeu et une relance rapide. Il est de surcroît apprécié par les leaders: les réactions de John Carlson sur le banc après chacun de ses deux buts en sont les plus belles des illustrations.

Yannick Weber (Prédateurs de Nashville)

31 ans, défenseur, 19 matches, 0 but, 1 assist, 1 point, 4 minutes de pénalités +/-: +2

Took Banjo to the #WebersWoofPack meetup today and he got a cuddle from @yanweber68 . He was terrified of all the big dogs, but it went better than I thought it would! Thanks @PredsFoundation! pic.twitter.com/mVbFciJQgo — Megan D (@dangitmegan) October 27, 2019

Il vieillit, mais assume toujours sobrement son rôle de défenseur No 6 ou No 7 de la formation du Tennessee. Le Bernois, qui navigue entre les tribunes et la glace, obtient ses 12 minutes de jeu quand il est en uniforme. Et, comme chaque année, il devra bientôt se battre pour obtenir un nouveau contrat, même à bas prix.

Emmanuel Favre