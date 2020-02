Alain Birbaum, on vous voit avec les larmes aux yeux…

Je n’ai pas de mot. C’est magnifique. Regardez ces supporters! Quand on voit ça, on a envie de tout donner. Pourtant, on tremblait, ce matin…

Quelle a été la recette du HC Ajoie dans cette finale?

On a répondu présent, en faisant la différence en power-play (ndlr: 5 buts marqués en supériorité numérique). Plus globalement, on n’a pas perdu la tête. On est restés nous-mêmes, fidèles à nos valeurs, malgré l’importance de l’événement.

Aviez-vous déjà vécu quelque chose de comparable du point de vue de l’engouement, du soutien et de l’ambiance?

J’ai disputé la finale du championnat de LNA avec FR Gottéron contre Berne en 2013. Mais là, honnêtement, c’est au-dessus. Je n’avais jamais vu ça. Les gens nous ont portés lors de chaque rencontre dans cette aventure. Ce titre, il est pour eux.

Fier d’être ajoulot?

Tellement. J’avais dit en débarquant (ndlr: en 2018) à Ajoie que c’était le seul club susceptible de m’offrir un titre dans ma carrière. Je ne pensais pas que ce serait une Coupe de Suisse. C’est fou!