Les Suisses menaient 0-3 à la 56e minute avant d’encaisser deux buts en l’espace de seulement 28 secondes. Le centre des Zurich Lions Raphaël Prassl, parfaitement servi par le néophyte Tyler Moy (LHC), a toutefois évité à son équipe une fin de match trop compliquée en marquant le but de la sécurité une poignée de secondes après un temps mort demandé par Patrick Fischer (57e, 2-4). Pius Suter a inscrit le 2-5 dans la cage vide (59e).

Les Suisses ont toutefois fait la différence en deuxième période, lorsqu’ils ont marqué trois buts entre la 31e et la 38e minute. Jason Fuchs, Alessio Bertaggia et le néophyte Tyler Moy ont inscrit leur nom sur la liste des marqueurs. Dans les buts, Melvin Nyffeler (Rapperswil) a fêté sa première sélection, tout comme Moy, Simon Le Coultre et Guillaume Maillard (tous deux de Genève-Servette). L’équipe de Suisse affrontera l’Allemagne samedi à Krefeld (13 h) puis la Russie samedi (11 h).

Cyrill Pasche

Slovaquie - Suisse 2-5 (0-0 0-3 2-2)

Deutschland Cup, Krefeld.

Buts: 31e Fuchs (Suter, Heldner) 0-1, 36e Bertaggia (Hischier) 0-2, 38e Moy 0-3, 56e Krivosik (Sisovsky, Rosandic) 1-3, 56e Kudrna (Harivik) 2-3, 57e Prassl (Moy) 2-4, 60e Suter (5 c 6, cage vide) 2-5.

Suisse: Nyffeler; Egli, Paschoud; Rathgeb, Karrer; Glauser, Kreis; Heldner, Le Coultre; Fazzini, Fuchs, Suter; Moy, Prassl, Rod; Simion, Müller, Bertaggia; Maillard, Bader, Hischier. Entraîneur: Fischer.

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

Notes: Temps mort demandé par la Suisse (56e) et la Slovaquie (59e).