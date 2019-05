Devant leur public, les Boston Bruins ont remporté le premier acte de la finale de la Coupe Stanley contre les Saint Louis Blues (4-2). La formation du Massachusetts, qui n’avait plus disputé de match depuis onze jours, a eu besoin de 21 minutes (le temps d’accorder les deux premiers buts aux visiteurs) avant d’emballer la partie et d’inscrire quatre goals.

Dominante (38-20 dans la statistique des tirs cadrés), l’équipe entraînée par Bruce Cassidy a assumé son statut de favorite et enregistré une huitième victoire consécutive dans les séries 2019. Elle a pu compter sur le support d’un Tuukka Rask solide devant son filet et a déployé un jeu physique qui a parfois dérangé ses adversaires.

Elle a aussi bénéficié de l’apport de ses hommes de soutien pour forcer la décision. Ainsi, le but de la victoire a été inscrit par le centre américain Sean Kuraly à la 46e minute.

