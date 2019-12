Parfois, le hasard fait plutôt bien les choses. Vendredi, après l’annonce de la signature de Zach Boychuk à FR Gottéron, l'idée était de tenter de le joindre. Réponse d’un intermédiaire: «Voici son numéro, contactez-le par WhatsApp». Dont acte dimanche. Réponse de celui amené à remplacer David Desharnais à la BCF Arena? «Je viens de terminer mon entraînement à Davos avec le Team Canada. Venez à l’hôtel dans une heure si ça va pour vous.» Plusieurs surprises: 1. Zach Boychuk est très réactif. 2. Le Canadien est à Davos. 3. Il s’entraîne même avec le Team Canada.

Sitôt la porte de l’hôtel Grischa franchie, Zach Boychuk arrive et prend le temps de raconter son histoire. Celle qui l’a amené à FR Gottéron en passant par les Grisons.

Zach Boychuk, comment cela se fait-il que vous étiez encore sans club en décembre?

J’avais absolument envie de jouer en KHL ou en Suisse. J’ai vécu une belle expérience la saison dernière avec le CP Berne. Ce titre remporté reste un excellent souvenir et j’avais envie de vivre quelque chose de semblable. Pour être honnête, je m’attendais à ce que la situation se débloque un peu plus rapidement. Par le passé, j’ai déjà commencé la saison sans club et en octobre j’étais sous contrat. Là, j’ai trouvé le temps un peu long. Surtout récemment.

L’offre de FR Gottéron a donc été facile à accepter?

Très. C’était peu après Noël. Lorsque mon agent m’a dit que Fribourg voulait de moi, j’ai tout de suite parlé à Christian Dubé. Nous nous sommes rapidement mis d’accord. Il m’a dit que l’équipe avait besoin de quelqu’un pour remplacer David Desharnais. C’est un sacré joueur et une grande responsabilité de devoir essayer de prendre sa place. Mais je me sens capable de relever ce défi. Surtout que j’ai l’impression d’être plus en forme que l’an passé.

Pourquoi donc?

Le jeu évolue sans cesse et les joueurs doivent également s’adapter. Pour ma part, j’avais parfois l’impression d’être robuste physiquement, mais un peu lourd. Dans un sport qui va toujours plus vite, je pense que j'avais atteint une limite. C’est pourquoi j’ai changé de régime alimentaire durant l’été. Pour faire simple, je mange plus fréquemment mais de plus petites portions. J’ai également réduit les glucides. Par conséquent, mon taux de graisse a drastiquement baissé pour atteindre désormais les 6%. Je sens une vraie différence. J’ai hâte de pouvoir le montrer sur la glace.

Justement, vous vous entraîniez avec le Team Canada, ce dimanche.

Exactement. Avec Christian Dubé, nous avons pris la décision de me faire venir à Davos afin que je puisse disputer quelques rencontres pour me mettre dans le rythme. Car nous jouerons trois matches très rapidement à la reprise.

Vous pouvez évoluer autant au centre qu'à l'aile. Quel sera votre poste à Fribourg?

J’avoue ne pas encore avoir discuté de cela. Je suis là pour aider l’équipe à gagner. Récemment, elle a eu du succès et il est important de ne pas stopper la phase positive. Je me suis renseigné sur FR Gottéron et sa saison. Après ce début compliqué, il y a eu une vraie progression. J’espère participer activement à ce redressement.

Grégory Beaud, Davos