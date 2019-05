Pour les fans de Boston, c’est un Marchand de rêve. Pour tous les autres, c’est comme un cauchemar qui n’en finit pas. Saison après saison, Brad Marchand s’est forgé une réputation ambivalente. Il est aussi détesté qu’il peut être décisif lors de séries. Lorsque chaque mot compte, lorsque chaque coup peut être décisif, le centre de la première ligne de n’a pas d’équivalent ans la meilleure ligue du monde.

Associé à Patrice Bergeron (qui avait fait un passage par Lugano lors du dernier lock-out) et David Pastrnak, il forme l’un des meilleurs trio offensif de la ligue, particulièrement efficace en supériorité numérique. Mais c’est aussi par sa capacité à faire déjouer l’adversaire en usant de toutes une panoplie de (mauvais) gestes que Brad Marchand est devenu indispensable au sein de sa franchise. On lui pardonne tout à Boston tant qu’il livre la marchandise devant le but ou à la passe ou son sens du jeu fait merveille.

On oublie volontiers ses crises de mutisme enfantines avec les médias. On ferme aussi les yeux sur ses saillies verbales en dessous de la ceinture. Ses coups de langue(!) même, sur les joues d’un opposant. Et que dire de ses coups par derrière, souvent dans le dos des arbitres, qui démontrent une capacité presque démoniaque à faire disjoncter les fans et les meilleurs joueurs de l’équipe adverse. En finale de conférence, il a complètement éteint Justin Williams, 37 ans, capitaine des Carolina Hurricanes, qui ne manquait pourtant pas d’expérience.

Avec sa petite taille, son expression figée sur un sourire narquois, il sait mettre en pelote les nerfs les plus solides. A commencer par ceux qui ne rêvent que d’une chose: de voir la «petite peste» payer pour l’ensemble de son œuvre. Mais Brad Marchand est un joueur très intelligent qui sait se protéger et anticiper les coups adverses. Difficile de le scotcher contre la bande.

A 31 ans, le hockeyeur emblématique des Bruins est au sommet de son art dans tous les domaines. Après une saison régulière à 100 points, il plane sur les série avec 18 points en 17 matches. Plus que jamais, le Canadien a les clefs de la finale en poche pour aller chercher une deuxième Coupe Stanley, huit ans après celle décrochée lors d sa sa première saison en NHL.

(nxp)