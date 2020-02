Si le HC La Chaux-de-Fonds, s’est assez lourdement incliné à Porrentruy lors du premier acte des quarts de finale face au HC Ajoie (6-2), le résultat est sans doute un peu trop sévère. «Le début de match nous a malheureusement plombé, regrette Loïc Burkhalter, coach principal et directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds. Il y avait déjà 2-0 en faveur du HCA après trois minutes (ndlr: 3’12) par la faute de quelques erreurs individuelles qui nous ont coûté cher. Nous avons immédiatement pris un temps mort, mais le mal était fait. Le positif toutefois est que l’équipe a su réagir par la suite et qu’elle a montré de bonnes choses malgré la défaite.»

Pas de quoi perdre déjà le moral pour le HCC après cette défaite initiale. «En play-off, on est content ou déçu pendant trois heures après une victoire ou une défaite. Mais ensuite, il faut tourner la page», rappelle Loïc Burkhalter. L’ancien attaquant de National League, champion avec Davos en 2007, sait de quoi il parle. «Il faut foncer et ne pas se poser trop de questions. À la fin, il faut gagner quatre matches, c’est tout», philosophe-t-il.

En attendant l’effet Del Curto

Pas de panique, donc, dans le camp chaux-de-fonnier avant ce deuxième duel qui pourrait donner une première indication quant à l’issue de cette série. «Nous avons visionné à la vidéo ce qui n’avait pas bien fonctionné lors du premier acte», explique Burkhalter, qui ne prévoit pas de changements majeurs dans l’alignement avant ce deuxième match, d’autant plus que deux attaquants importants, Adam Hasani et Ludovic Voirol, sont toujours à l’infirmerie.

Seule certitude: les Chaux-de-Fonnier garderont encore un œil très attentif sur le duo magique Jonathan Hazen (un but) et Philipp-Michaël Devos (un but, un assist). Le rayon d’action des deux Québécois, lors du premier acte, a été considérablement réduit et les deux as du HCA ont même eu droit à un «traitement de faveur» de la part des joueurs chaux-de-fonniers.

Et Arno Del Curto, dans tout cela? Le coach mythique aux six titres nationaux avec le HC Davos sera toujours sur le banc aux côtés de Burkhalter vendredi soir pour l’acte II. L’ancien druide du club grison connaît sans doute encore quelques astuces permettant de renverser le cours d’une série en play-off.

