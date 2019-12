Mirco Müller a débloqué son compteur saisonnier en NHL dans la nuit de vendredi à samedi. Le défenseur zurichois a inscrit l’unique but des New Jersey Devils, battus 3-1 à Denver par le Colorado Avalanche. A la 56e minute, il a déjoué la vigilance du gardien Pavel Francouz d’un tir croisé.

Il s’agit du quatrième goal de la carrière (153 matches) de l’ancien premier choix des San Jose Sharks.

Le joueur de centre valaisan Nico Hischier, qui avait manqué les trois dernières parties des Devils pour des raisons médicales, a effectué son retour au jeu. Il a estimé que l’effort déployé par son équipe aurait mérité une meilleure récompense.

