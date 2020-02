Lundi matin, à quelques heures de l’heure limite pour les transactions en NHL (21 h suisse), les Washington Capitals ont acquis l’ailier Ilya Kovalchuk (36 ans) qui patinait avec le Canadien de Montréal depuis le 3 janvier 2020.

Conséquence: le club de la capitale américaine compte désormais sur les plus brillantes étoiles du hockey russe des 15 dernières années: Kovalchuk et Alex Ovechkin, qui vient de signer son 700e but dans la ligue professionnelle nord-américaine.

L’annonce de ce transfert a arraché un large sourire à Slava Bykov, l’ex-sélectionneur de la Sbornaja. Etabli à Fribourg, le technicien russo-suisse est convaincu que l’association produira des flammèches. «Ovi et Kovy ont développé une solide amitié sportive et une complicité sur la glace comme en dehors», explique l’ancien No 90 de FR Gottéron.

Ces liens s’étaient noués en 2008 lors des Mondiaux qui avaient eu lieu à Québec. Cette année-là, les Russes avaient mis fin à 15 ans de disette en battant le Canada en finale grâce à un but de Kovalchuk en prolongation. «Ce titre a scellé une union pour la vie, raconte Bykov, qui dirigeait ces hommes au Colisée. Et dire qu’Ilya n’aurait pas figuré dans le groupe si j’avais écouté les ragots.» Ah bon? «Oui, les gens disaient qu’il était égoïste et qu’il rechignait à accomplir des missions défensives sur la patinoire. Mais c’était totalement faux. Il a toujours été totalement dévoué à son équipe.»

«Il faut lui donner de la glace»

Depuis qu’il privilégie son rôle de grand-papa à celui d’entraîneur, Slava Bykov demeure en contacts avec ses deux hommes forts. «Je prends des nouvelles, ils m’en donnent. Mais je ne me permets pas leur donner des conseils sur le jeu.» Il est pourtant convaincu que, avec l’arrivée de Kovalchuk, Washington est aujourd’hui un sérieux aspirant à la Coupe Stanley. «Ilya, il faut lui donner de la glace; il en a besoin pour exprimer tout son potentiel. S’il en a, il vous le rend bien.»

S’il était à la place de Todd Reirden, l’entraîneur en chef des Caps, associerait-il Ovechkin à Kovalchuk? «Comme je ne suis pas leur coach, je prends mon joker (rires). Mais il est sûr que Washington a aujourd’hui une attaque impressionnante avec ces deux joyaux, Backström et Kuznetsov.»