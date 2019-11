Mercredi, lors du podcast Cold Facts, Andrei Bykov révélait espérer rejouer avec Julien Sprunger dès son retour de blessure. Jeudi, le joueur de centre s’est entraîné avec son compère de toujours. «Il a un sens du placement hors-norme, a-t-il loué. Parfois, j’ai l’impression de donner le boulet et lui, c’est le canon (rires).»

Egalement blessé récemment, Sprunger est revenu au jeu mardi et a évolué d’abord avec David Desharnais en première ligne, avant de glisser sur le second trio avec Flavio Schmutz. Ce changement tactique semblait anticiper ce qui va arriver ce vendredi soir contre Ambri.

La meilleure ligne

Derrière la première ligne Brodin-Desharnais-Mottet, le second trio sera composé de Stalberg, Bykov et Sprunger. «Les premières fois où nous avions été séparés avec Julien, je sentais une forme d’injustice. Comme si on me privait de la meilleure rampe de lancement. Je l’ai pris comme un challenge. L’opportunité de découvrir d’autres coéquipiers et de développer mon jeu en attendant qu’on puisse à nouveau jouer ensemble.»

Car le centre en est convaincu: l’association peut toujours fonctionner comme lorsqu’il formait la fameuse «SBP», la triplette infernale qu’il formait avec Sprunger et Benjamin Plüss. «Nous parlions beaucoup de Sprunger et Bykov, se souvient-il. Mais j’ai l’impression qu’il y avait un manque de respect par rapport à ce qu’apportait Plüss avec son travail de l’ombre. Il était très important. Mais à l’époque (ndlr: 2013), c’est vrai que nous étions probablement la meilleure ligne de Suisse.»

Plus de liberté

Visiblement, Christian Dubé a envie de donner une chance aux deux hommes de prouver qu’ils sont toujours complémentaires. Durant deux saisons et demie sous la direction de Mark French, le binôme a parfois été rassemblé mais sans le même succès. «Même si j’ai énormément appris avec French et si son départ m’a bouleversé, il est vrai que nous n’avions peut-être pas la liberté pour nous permettre de nous exprimer.» Flanqué de Viktor Stalberg sur l’autre aile, Andrei Bykov ne saura pas où donner de la tête avec deux buteurs patentés à ses côtés.

Avec deux hommes habitués à faire trembler les filets, prendra-t-il quand même sa chance? «A choix entre faire la passe décisive et marquer, je préfère quand même marquer, rigole-t-il. C’est agréable de permettre à son coéquipier de marquer… Mais quand c’est toi qui scores, tu peux faire la célébration du but (rires).» Benjamin Conz, qui fera son retour au jeu à la BCF Arena, et la défense d’Ambri auront intérêt à garder un œil sur la paire fribourgeoise enfin reformée.

Grégory Beaud

L'interview intégrale d'Andrei Bykov