Les supporters jurassiens seront «à la maison» dimanche 2 février à l'occasion de la finale de la Coupe de Suisse face au HC Davos. Mercredi matin, il ne restait en effet plus aucun billet sur le site de vente en ligne de Ticketcorner dans les secteurs (assis et debout) réservés aux fans du HC Ajoie et seulement une poignée dans les secteurs prévus pour les fans du HCD!

En moins de 48 heures depuis l'ouverture de la billetterie, tous les précieux billets destinés au club jurassien, soit plus de 7000 places, ont donc trouvé preneur! En d'autres termes, l'équivalent de la population de la ville de Porrentruy se déplacera à Lausanne pour la finale de la Coupe le 2 février.

«Nous avons été surpris que tous ces billets partent aussi rapidement, souligne Marie Fischer, en charge du secrétariat du HC Ajoie. Il reste toutefois une poignée de billets VIP et des places assises et debout pour les fans du HCD. En tout cas, tout ce soutien est magnifique!». Selon les dernières estimations fournies par le secrétariat du club jurassien, entre 33 et 40 cars prendront la route depuis le Jura le 2 février.

Il organise son propre car

«En tant que Jurassien, je n'aurais manqué ce match pour rien au monde», lance Michaël Rothenmund, grand passionné de hockey et entraîneur principal du HC Franches-Montagnes, leader du championnat de première ligue. «Lundi à 12h10, j'étais devant mon écran pour acheter des billets en ligne. En 10 minutes, tous les billets assis du premier anneau étaient déjà vendus. Je me suis rabattu sur les billets VIP à 80 francs. J'en ai directement pris dix pour mes potes.»

L'engouement est tel, même dans les Franches-Montagnes, que Rothenmund a lui-même organisé un car de 45 places au départ de Saignelégier pour ce déplacement à Lausanne le 2 février.

Pour rappel, 1500 places iront aux fans davosiens et 1000 sièges ont été réservés pour la Ligue et les sponsors de la compétition. La nouvelle patinoire de la Vaudoise aréna peut quant à elle accueillir 9600 personnes et devrait ainsi faire le plein le 2 février prochain.