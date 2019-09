Votée lors de la dernière assemblée générale des clubs, l’implémentation de système de caméras au-dessus du but pour juger si la rondelle a franchi la ligne ou non va progressivement faire son apparition. Les clubs sont tenus d’être en règle dès le début de la saison 2020-2021. D’ici là, tous vont s’y mettre au cours d’une phase d’adaptation.

Durant cette période, les arbitres auront accès aux images… lorsque cela fonctionne. Denis Vaucher, directeur de la National League, l'a précisé lors de la conférence de presse d'avant-saison: «J’en appelle à la patience de tout le monde. Nous sommes en train de commencer une phase d’adaptation. A terme, cela fonctionnera partout. Mais il se peut que, parfois, les images ne soient pas utilisables.»

Pour le dirigeant, cette phrase transitoire n’a rien d’inhabituelle. «Tout sera nouveau, a-t-il détaillé sans préciser dans quelles patinoires les images seront déjà à disposition. Il se peut qu’à certains endroits, les températures changent la qualité des images avec de la condensation, par exemple. Nous ne le verrons qu’à l’usage et pourrons ensuite prendre les mesures nécessaires.»

Caméras de hors-jeu? Niet!

A compter de la première journée de championnat, le quatuor arbitral aura également une autonomie totale sur le dispositif de consultation des images. Par le passé, un intermédiaire était souvent nécessaire pour que celles-ci leur soient diffusées. «Cette technologie doit rendre le processus décisionnel plus simple, a remarqué Andreas Fischer, responsable de l’arbitrage. Cela doit également être plus rapide.» En collaboration avec le provider MySports, les arbitres ont pris part à des cours de perfectionnement pour être opérationnels le Jour J. Malgré ces améliorations techniques, Denis Vaucher précise que les erreurs «font partie du jeu». «Le but est de les minimiser mais, au bout du compte, c'est une décision humaine qui est prise. Et il est impossible d'arriver à un 100% de réussite. Finalement, les erreurs amènent leur lot d'émotions.»

Une autre question technique revient fréquemment. Quid des caméras sur les lignes bleues afin de juger une situation de hors-jeu? Danis Vaucher l’a balayée d’un revers de la main. «Sur une saison, nous parlons au grand maximum d’une dizaine de cas litigieux concernant cette règle, a-t-il précisé. Lorsque l’on imagine les coûts de mise en place d’un tel système, je me demande si l'investissement est vraiment nécessaire.» Et le directeur de la National League d’enfoncer le clou: «Cela paraît simple à mettre en place. Deux mini-caméras sur la ligne bleue, et hop! Mais ensuite comment faisons-nous pour que les arbitres voient ces images? Pour qu’elles transitent par le car de production. Bref, tout ce processus est onéreux à mettre en place et nous ne le jugeons pas nécessaire.»