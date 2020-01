Un an après avoir échoué en quarts de finale devant son public de Vancouver, le Canada a remporté le titre de champion du monde M20 dimanche soir à Ostrava. Sur la glace tchèque, Alexis Lafrenière et ses coéquipiers à la feuille d’érable ont battu la Russie 4-3 (0-0 1-2 3-1) au terme d’une partie riche en intensité et en rebondissements. Menés 1-3 à la 49e minute, les Canadiens ont trouvé de l’énergie et affiché du caractère pour retourner la situation dans la dernière ligne droite grâce à des réussites de Connor McMichael, du capitaine Barrett Hayton et d’Akil Thomas à moins de quatre minutes du coup de klaxon.

Le Canada a ainsi soulevé une 18e fois la coupe de ce tournoi institué en 1977, qui met en lumière les futures étoiles de NHL.

Plus tôt dans la journée, la Suède s’était parée de bronze grâce à un succès contre la Finlande (3-2). Le goal synonyme de médaille a été attribué à Linus Oberg, qui a profité d’une bévue du gardien Justus Annunen pour allumer la lampe.

Eliminée en quarts de finale par la Russie et cinquième du classement final, la Suisse connaît ses adversaires des Mondiaux de 2021 qui auront lieu à Edmonton et à Red Deer du 26 décembre au 5 janvier. En Alberta, la sélection entraînée par Thierry Paterlini figurera dans un groupe qui comprend le Canada, la Finlande, la Slovaquie et l’Allemagne (qui a sauvé sa place dans la catégorie de jeu en battant le Kazakhstan en trois matches). L’autre poule sera constituée de la Russie, de la Suède, des Etats-Unis, de la République tchèque et des néo-promus autrichiens.