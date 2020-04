Pour un hockeyeur français, jouer en Suisse mène à tout! Comme Philippe Bozon avant lui, Yorick Treille est passé par Genève (en 2005) puis a été dirigé par Chris McSorley avant de devenir entraîneur, puis sélectionneur. L’ex-attaquant des Grenat, qui coachait les Scorpions de Mulhouse la saison dernière, va devenir en effet, tout comme René Matte (assistant à Ambri), l’adjoint de l’ex-No 12 des Vernets avec l’équipe de France. Mais, surtout, il a été nommé responsable de la sélection tricolore des M20.

Yorick Treille nommé entraîneur de l'Équipe de France U20 ! Plus d'infos ????https://t.co/Qt9DnR1gS1 pic.twitter.com/av622WXJVf — Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) April 15, 2020

A 39 ans, il n'a pas pu refuser cette opportunité. C'est une belle promotion pour lui. «C’est une fierté d'avoir fait appel à moi dans un moment de ma jeune carrière de coach, se réjouit le Français. Après deux ans en Ligue Magnus, ce projet de m’impliquer avec la Fédération pour le développement du hockey français avec des personnes comme Philippe et René, que j’apprécie, a été très bénéfique. J’ai hâte d'amener mes qualités dans ce groupe-là et de pourvoir un rôle de leader avec le groupe des M20. C’est un poste très intéressant qui va me permettre d’aider tous les meilleurs jeunes joueurs français à se développer avant d'effectuer le saut avec les séniors. Il y a du pain sur la planche mais je me réjouis de prendre mes fonctions et m’investir à 100% dans ce projet.» Le jeune technicien n’est pas prêt d’oublier cette année plutôt spéciale...

Yorick, comment s’est finalement terminée votre saison? On se souvient que votre équipe avait été éliminée des play-off à cause du coronavirus en Alsace avant d’être réintégrée, non?

On avait en effet été éliminés, dans un premier temps, sur le tapis vert, alors que nous étions menés 3-2 dans la série. La suite vous la connaissez: on a été requalifié avant de sortir la tête haute, en remportant finalement cette série au 7e match! Mais avec du recul, même si on peut se montrer frustrés de ne pas avoir pu poursuivre cette aventure, cela reste anecdotique par rapport au contexte actuel. Le sport passe au 2e plan. Cela reste malgré tout une saison positive. Avec un groupe assez jeune sans trop d’expérience, on ne nous attendait certainement pas à ce niveau. Cette année a été riche en apprentissage pour tout le staff. Nous avions tout à prouver, à l’image de l’équipe, mais l’alchimie s’est bien mise en place. C'était vraiment un plaisir d’aller à la patinoire tous les jours.

Désormais, en qualité de sélectionneur, vous ne pourrez plus aller tous les jours à la patinoire. Cela va-t-il vous manquer?

C’est sûr que je n’aurai plus de glace au quotidien. Mais c’est une façon de continuer d’apprendre de manière assez rapide, en voyant d’autres choses. Par moments, j’aurai, par exemple, six semaines de déplacement entre les M20 et les séniors. Il y a beaucoup à faire avec une gestion d’effectif qui est totalement différente en tant que sélectionneur. Cela va aussi me donner plus de temps pour me perfectionner comme personne, tout en essayant d’aider le hockey français.

Quels sont vos objectifs?

Avec les M20, c'est de remonter en division 1A et recoller à d’autres nations dans un niveau qui correspond mieux à nos qualités. Et, pour les séniors, après avoir vécu une déception lors du dernier Mondial, on n’a pas eu la possibilité de nous racheter cette année: c’est une grosse motivation de vouloir ressortir la tête de l’eau, et de décrocher la qualification olympique et la remontée dans le groupe élite. Des contre-performances, ça peut arriver, mais là, que ce soit avec les jeunes ou l'élite, on doit vraiment rebondir, à tous les niveaux. J’ai hâte de pouvoir relever ces défis qui nous attendent.

Y a-t-il aussi des jeunes internationaux M20 en Suisse?

Je sais qu’il y en a un qui s’appelle Paulin Mainot à Lausanne, mais comme je viens de prendre mes fonctions, je ne connais pas encore tous ces jeunes joueurs de 15 à 16 ans. Cela va être une partie de mon travail. Comme je serai proche de la Suisse, j’aurai le temps de voir quelques matches à Genève, Lausanne et Fribourg, en juniors ou en LNA. Il y a, avec notamment Jordann Bougro, Eliot Berthon, Tim Bozon, Floran Douay et Enzo Guebey, une dizaine de joueurs à suivre dans votre championnat, qui sont des acteurs principaux de nos équipes de France.

Durant votre carrière, vous avez croisé passablement de coaches, dont un certain Chris McSorley. Vous inspirez-vous de lui aujourd’hui, ou avez-vous votre propre philosophie?

On a chacun un style de leadership qui a été forgé par nos expériences. Sans citer un coach particulier, il est certain que Philippe Bozon et Chris McSorley sont des coaches qui ont un impact sur mon développement et ma philosophie, comme tous ceux que j’ai croisés dans ma carrière, y compris en Amérique du Nord. Mon vécu, mon expérience et mon environnement font que tous les techniciens que j’ai connus m’ont tous amené du positif. Avec le recul, on se rend compte qu’on apprend de tout le monde. Alors oui, des gars comme McSorley et Bozon ont un impact majeur sur le développement de ma carrière en tant que coach.

En attendant de pouvoir prendre vos fonctions, que faites-vous chez vous, confiné à Mulhouse?

Avec ma femme et mon chien, on vit dans un petit appartement au centre ville de Mulhouse. Mais on sort quand même trente minutes par jour pour prendre le soleil et la lumière, cette Vitamine D est primordiale. J’essaie de rester un minimum actif avec mon corps une petite heure par jour quand il n’y a pas une vidéoconférence pour planifier des actions à mettre en œuvre avec la Fédération, comme de prochains événements majeurs des M20. J’apprends à connaître tous les joueurs nés en 2001, 2002, 2003, qui sont concernés par une sélection M20. Je dois aussi terminer mon mémoire pour le diplôme fédéral d’entraîneur. Et, dans la mesure où j'avais encore un an de contrat à Mulhouse, j’aide le staff technique à poursuivre ce qu’on avait commencé à bâtir depuis que je suis en place en Alsace.

Allez-vous rester installé à Mulhouse, ou déménager à Paris?

Non, dès que la situation nous le permettra, nous déménagerons à Grenoble, là où j’ai grandi et où j’ai encore toute ma famille, dont mon frère Sacha qui joue avec les Brûleurs de Loups. C’est aussi une région, à proximité de la Suisse, qui est riche pour le hockey en France. Je suis bien décidé à me rendre régulièrement dans vos clubs, comme cette saison, où nous avions eu l’opportunité de côtoyer Pat Emond et son staff à Genève. Ils nous avaient accueillis aux Vernets pour nous montrer leur manière de travailler. C’est quelque chose qu’on aimerait continuer à faire avec Philippe Bozon pour rester à la page du hockey moderne dans les meilleurs clubs européens.

Propos recueillis par Christian Maillard