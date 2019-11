Les Nashville Predators ont vécu un cauchemar dans la nuit de jeudi à vendredi, alors que onze matches figuraient au calendrier du championnat de NHL.

A Denver, l’équipe des défenseurs bernois Roman Josi (un assist, -2) et Yannick Weber (0) s’est inclinée 9-4 devant Colorado. L’Avalanche a forcé la décision dans le tiers médian en allumant à six reprises la lampe en huit minutes. Il s’agit d’un record dans l’histoire de la franchise aujourd’hui entraînée par Jared Bednar.

The @Avalanche scored six times in a span of 8:00 to establish a franchise record for fastest six goals in a game. #NHLStats pic.twitter.com/nhbocZSgzW