Un jour, la colère de cette égalisation à la dernière seconde laissera sa place à des intimes convictions. Celles que l’équipe de Suisse est en train de devenir une formation difficile à battre à l’échelle mondiale. Bien qu’éliminée en quart de finale par le Canada, la sélection de Patrick Fischer a confirmé son bon parcours de l’année dernière au Danemark. En 2018, les circonstances avaient systématiquement été favorables à la troupe du sélectionneur zougois. Ce ne fut pas franchement le cas en Slovaquie, à l’image de cette cruelle égalisation canadienne alors qu’il ne restait qu’une poignée de centièmes à jouer.

Et si l’important n’était peut-être pas là. En anglais, on dit qu’il faut regarder «the big picture» - le tableau dans son ensemble. Et lorsque l’on prend la peine de regarder au-delà d’un puck malheureux qui termine sa course au mauvais endroit, le futur de cette équipe est plus qu’intéressant. Depuis la médaille de Stockholm en 2013, la sélection nationale a franchi plusieurs paliers jusqu’à devenir une nation redoutée lors d’un championnat du monde. Les dirigeants de le Fédération avaient une «vision 2020» lorsqu’ils ont nommé Patrick Fischer à la tête de cette sélection. Le championnat du monde qui se déroulera l’an prochain en Suisse était au coeur de toutes les réflexions depuis un certain temps.

Le bon chemin

Force est de constater que le chemin pris est le bon. Non seulement les meilleurs joueurs à croix blanche acceptent de faire de nombreux sacrifices pour venir sous les drapeaux (Fiala et Andrighetto n’avaient pas de contrat et sont tout de même venus), mais en plus, le jeu proposé fédère un joli public lors des matches amicaux comme ce fut le cas à Sierre ou Genève en préparation.

A 12 mois du coup d’envoi du mondial que la Suisse disputera à Zurich, cette défaite fait mal. Mais elle est annonciatrice de lendemains heureux. A longueur d’interviews, les internationaux ont rabâché leur intime conviction de pouvoir, un jour, devenir champions du monde. Et si c’était vrai? (nxp)