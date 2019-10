A Fribourg, Mark French était arrivé en bout de course. Son style de jeu rigoureux (voire rigide) ne plaisait pas à tous. Mais il avait le mérite d'avoir remis un peu d'ordre dans l'équipe. L'Ontarien désormais rentré au Canada, Christian Dubé s'occupe de l'équipe en lui permettant de jouer davantage au hockey. Le futur coach qui sera placé à la bande risque de débarquer à la BCF Arena dans le même état d'esprit. Qui doit voir ce changement d'un (très) bon œil? Tour d'horizon non-exhaustif après, il est vrai, une seule rencontre. Mais la tendance semble bien marquée.

Viktor Stalberg

Sept matches, trois points. Sans se pencher plus en détail sur le jeu du Suédois, les statistiques sont là pour montrer qu'il n'était pas à son aise dans le système mis en place par Mark French. Engagé par Christian Dubé pour amener un coup de boost à une offensive peu tranchante l'an dernier, Viktor Stalberg est-il le renfort escompté? On pouvait en douter jusqu'à samedi dernier. Aligné avec David Desharnais, son ancien coéquipier à Omsk, le Scandinave n'avait fait trembler les filets qu'une seule fois malgré un temps de jeu en supériorité assez important. Sur ses 24 tirs, un seul avait fait mouche. «Je suis convaincu que nous avons l'équipe pour jouer davantage vers l'avant, nous a-t-il confié jeudi au terme de l'entraînement. Moi le premier.»

La première mesure de Christian Dubé a été de scinder le duo Desharnais-Stalberg pour former la paire Stalberg-Bykov. «Pour moi, peu importe avec qui je joue, a souri le dernier nommé. Tant que je suis sur la glace, je prends du plaisir et j'essaie de rendre les joueurs autour de moi meilleurs.» Et cela a fonctionné. Même s'il n'a pas marqué contre Rapperswil, Viktor Stalberg s'est présenté à plusieurs reprises en bonne position et a même pu faire parler sa vitesse. Un élément absent de son jeu depuis le début de saison alors qu'il s'agit de l'une de ses principales forces. Il sera le joueur à profiter le plus du changement de système à FR Gottéron. «Nous avions peut-être tendance à trop jouer le long des bandes, a-t-il détaillé. Pour l'adversaire, nous étions probablement trop prévisibles par moment.»

Jérémie Kamerzin

En une seule rencontre contre les Saint-Gallois, le Valaisan de la BCF Arena a presque tiré aussi souvent que depuis le début de la saison. Ses 5 essais (six lors de ses cinq premiers matches) n'ont certes pas fait trembler les filets. Mais ils ont dénoté une réelle volonté de se projeter vers l'avant. Aligné avec Benjamin Chavaillaz, Jérémie Kamerzin a semblé, pour la première fois de la saison, dans son élément. «C'est surtout la dynamique du groupe qui était différente. Tous les joueurs étaient un peu plus orientés vers l'avant et voulaient être plus créatifs. Lorsque l'équipe joue ainsi, moi j'essaie d'amener ma contribution.»

Ryan Gunderson

Lorsqu'il est allé superviser le défenseur américain en Suède, Christian Dubé a vu évoluer l'un des meilleurs arrières offensifs en Europe. Depuis le début de saison, le directeur sportif n'a probablement pas reconnu le joueur qui patinait sous le maillot des Dragons. Peu impliqué dans le jeu de transition, Ryan Gunderson semblait être bridé. Comme si la voiture de course achetée par FR Gottéron avait un moteur de trottinette électrique. «Je ne dirais pas cela ainsi, se marre-t-il. Mais il est vrai que je me sens plus en phase avec la volonté de Christian Dubé. Je me reconnais peut-être mieux dans le jeu qu'il prône.» Censé être la rampe de lancement idéale, il n'était que rarement aligné avec la première triplette offensive. C'est désormais le cas. Flanqué de Philippe Furrer, Ryan Gunderson devrait voir son influence sur le jeu croître de manière quasi exponentielle. «Je me plaisais à jouer avec «Chavi» (ndlr: Benjamin Chavaillaz avec qui il faisait équipe). Je découvre désormais Philippe Furrer. C'est un vétéran qui parle beaucoup. J'ai surtout l'impression que c'est une volonté collective qui doit être tournée vers l'avant. Et cela semble être désormais le cas.» Pour mémoire, il avait réalisé 38 points en 52 matches de saison régulière avec Brynäs en Swedish Hockey League, de quoi faire de lui le deuxième arrière le plus efficace.

Killian Mottet

Nombre de points de Killian Mottet lors des cinq premiers matches: 1 (1 assist). Nombre de points de Killian Mottet samedi contre Rapperswil: 2 (1 but, 1 assist). Et l'ailier No 71 a encore allumé le poteau au passage. Le jour et la nuit. Là aussi, il ne s'agissait peut-être que d'un match, mais le signal semble clair. Oui, Killian Mottet vaut mieux que ce qu'il a pu montrer sous Mark French. Tantôt 13e attaquant, tantôt en quatrième ligne, le Fribourgeois a évolué à la gauche de David Desharnais, un vrai centre créatif. Une preuve que l'on croit en lui. «Je l'ai en tout cas interprété ainsi, a-t-il détaillé. On me donne l'occasion de prouver ma valeur, à moi de m'en montrer digne.» Toujours impliqué lorsqu'il s'agit de marquer des buts, il ne compte pas se ruer à l'abordage pour autant. Surtout que le fait d'évoluer sur une première ligne impose de ne pas se faire marcher dessus par la triplette No 1 de son adversaire. C'est peut-être de ce côté de la glace que le challenge sera le plus grand. S'il parvient à le relever, alors l'ancien junior du club pourra s'exprimer à sa guise en attaque.

Le public

Après trois saisons de jeu strict et structuré, les partisans du Dragon ont probablement oublié le sens du mot «plaisir». Comme certains joueurs, en somme. Si leur équipe commence à patiner à nouveau avec les tripes, les Fribourgeois vont à nouveau avoir des occasions de s'enflammer. Mais est-ce que cela sera synonyme de succès? Car au bout du compte, un spectateur rentre toujours plus heureux à la maison un soir de victoire 2-1 qu'après une défaite 5-6. «Cette notion de plaisir offensif ne doit pas nous affranchir de nos responsabilités défensives», note Christian Dubé. Lorsqu'il rendra la casquette de coach à son successeur, il lui transmettra probablement la consigne de ne surtout pas oublier de laisser jouer cette équipe.