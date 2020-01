Plus rien n’arrête cette sympathique et enthousiasmante équipe de Genève-Servette depuis que Pat Emond a séquestré la chatte à Deschamps.

Je dis ça parce qu’un collègue (genevois) a dit un truc l’autre jour à midi qui m’a fait réfléchir. Un poil inquiet entre deux de morceaux de brochette de poulet sauce satay, il a demandé: «ouais mais Genève, pour finir, ça va se voir, non?»

Alors la réponse est oui, ça risque bien de finir par se voir, au plus tard le jour où l'ex chatte à Deschamp aura fichu le camp de chez Emond. Et tous ceux qui ont un chat à la maison savent que ça peut arriver d’un jour à l’autre.

Hockey Inside, épisode 7, c’est parti:

1. Ce vilain garnement de Jonas Junland a enfin avoué. De son plein gré, en plus: il a reconnu qu’il était un peu trop gros en rentrant des vacances cet été (hey, que celui à qui cela n'est jamais arrivé lui jette la première pierre), que les gens du staff ont beaucoup parlé avec lui, qu’ils ont bien essayé de le remettre sur le droit chemin, mais qu’il n’a pas toujours eu la bonne attitude et que finalement tout est de sa faute.

C’est bon, Jonas, tout est pardonné désormais. Tu es libre, et tu peux maintenant t’en aller coûter trop cher ailleurs.

Scène ordinaire de la vie d'un vestiaire de hockey, mais sans le confort de celui du LHC (disclaimer: toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que pure coïncidence).

2. Après huit défaites de suite en championnat, auxquelles viennent s’ajouter deux autres revers en Coupe de Suisse et en Champions Hockey League, déjà la Suisse romande attend impatiemment que les «juristes seelandais» perdent les pédales et virent le coach Antti Törmänen. Sauf qu’à Bienne, cela ne se passe pas comme presque partout ailleurs en Suisse romande.

Ici aussi, c’est un collègue des médias de la place qui détient peut-être la vérité: «Nouvelle année, compteurs à zéro», martèle-t-il depuis le 1er janvier à qui veut bien l’entendre. Selon ses comptes, le HCB n’en est donc pas à 10 défaites de rang, mais à seulement trois petits revers de rien du tout consécutifs (Berne, Lausanne et Davos).

Tout est question de perspective, finalement, non?

3. Parce que si les Nashville Predators avaient surréagi à chaque crise sportive, le club de Roman Josi n’aurait pas connu qu'un seul General Manager (David Poile) et seulement trois entraîneurs (Barry Trotz, Peter Laviolette et John Hynes, engagé cette semaine) depuis... 1998, soit plus de vingt ans!

4. Quand tu te dis, «tiens, un petit break d’au moins deux matches, ça me ferait pas de mal finalement», eh bien tu fais comme Viktor Stalberg. Un premier late hit qui échappe à l’arbitre, un deuxième juste après encore plus flagrant pour bien s’assurer que les officiels, cette fois-ci, ne passeront pas à côté. Quoi, 4000 balles d’amende? Pfff, c’est quoi, 4000 balles, hein?

L'attaquant étranger du @FrGotteron Viktor Stalberg est suspendu pour deux matchs et écope d’une amende de CHF 4’000.- pour cette charge tardive sur le défenseur des @hopplangnou Anthony Huguenin lors du match de dimanche. pic.twitter.com/639kyLayLT — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 8, 2020

5. En parlant de charges, est-ce que cela sert encore à quelque chose d’aller faire des gros bodychecks? Non, parce qu’il y a à peu près 90% de chances, même quand il n’y a pas vraiment de faute, pour que cela se termine en suspension. C’est fou quand même qu’il y ait encore autant de joueurs qui s’entêtent à finir des checks qui sont voués à terminer sur le bureau du juge unique.

Tim Traber du @lausannehc est suspendu pour le match de ce soir et écope d’une amende de CHF 1’500.- pour ce geste contre Elia Mazzolini du @HCAP1937 hier soir. (1/2) pic.twitter.com/rGbX230CJH — MySports_CH_fr (@MySports_CH_fr) January 3, 2020

6. D’ailleurs, est-ce que l’avenir du hockey, dans 10 ou 15 ans, ne sera-t-il pas tout simplement sans charges, avec uniquement des joueurs bourrés de skills?

7. Le truc que j’aime le plus à un match de hockey, c’est regarder jouer les défenseurs. C’est comme ça depuis la première fois que j’ai vu Reijo «Rexi» Ruotsalainen avec le SCB. Bon, c'était il y a longtemps. En 2020, il y en a un que je ne me lasserai jamais de voir récupérer un puck dans la bande avec deux forecheckeurs dans le dos – non, c’est pas Tömmernes, le meilleur défenseur du pays depuis qu’il en a mis trois à Zoug -, c’est le tellement rusé Beat Forster. Et du coup quel est le rapport avec Ruotsalainen, diras-tu? Il n'y en a aucun.

8. Entre Noël et Nouvel an, le site Watson a publié une liste des 50 meilleurs joueurs de National League. Du coup, je me suis posé la question: qui est-ce que je mettrais spontanément dans mon Top 5 des meilleurs joueurs du pays, tous postes et nationalités confondus, sans passer trois heures à retourner le problème dans tous les sens? Peut-être quelque chose qui ressemble à ceci?

5) Leonardo Genoni

4) Tristan Scherwey

3) Simon Moser

2) Ramon Untersander

1) Mark Arcobello

Ah bein, c’est fou quand même: voici l'ossature du SCB qui a gagné deux des trois derniers titres…

9. Tu veux savoir à quoi ressemble une salle de presse? Alors voilà: une imprimante, une machine à café, des sandwiches (à Bienne, Genève, Zurich, Ambri, etc), des plats chauds (seulement à Berne, quel luxe!), un plat de fromages et de charcuterie (à Lausanne) ou de la pizza (à Lugano). A Fribourg? Pas même un verre d’eau du robinet ou un bout de pain sec, mais tout de même une bonne poignée de mains en arrivant à la patinoire. C’est quand même mieux que rien, après tout.