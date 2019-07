Cela ne rigole pas au camp de développement des jeunes espoirs des San Jose Sharks! Durant le traditionnel match intra-équipes, deux joueurs en sont méchamment venus aux mains au coup de sirène final, sans doute aussi pour tenter d'impressionner les dirigeants de la franchise californienne de NHL.

Scrimmage FIGHT!!!! ???????????????? Happened at the ending buzzer! #45 Lean Bergmann vs #29 Zachary Gallant Bergmann’s finger got F’d up ???? #hockeyfights #sjsharks pic.twitter.com/5JDEgqDqSg

Les nombreux spectateurs qui assistaient à cette rencontre «amicale» entre les espoirs des San Jose Sharks, l'équipe du Suisse Timo Meier, ont visiblement apprécié ce combat de boxe entre Lean Bergmann et Zachary Gallant.

FRIENDLY FIRE.

FRIENDLY FIRE. #SjSharks Dev Camp keeping our dreams of fighting in hockey alive.



????i/jeremy_zielinski for letting us know about it.



pic.twitter.com/INFWMNvUTh