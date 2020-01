Fribourg a été absolument inexistant à Davos alors qu’actuellement, chaque rencontre vaut très cher. Dans ces circonstances, le non-match réalisé par les Dragons dans les Grisons est d’autant plus inexplicable. Coach et directeur sportif des Fribourgeois, Christian Dubé est revenu sur la «performance» de ses joueurs sans mâcher ses mots.

Christian Dubé, quel est votre sentiment après cette très lourde défaite?

Pour être honnête avec vous, je commence à en avoir plein le cul. Durant toute la semaine, nous mettons l’emphase sur les cinq premières minutes. Toute la journée, on n’a parlé que de ça et résultat des courses? Il y a 4-0 après six minutes. Tu dis des choses toute la semaine et après les gars ne se présentent pas sur la glace. Tu peux mettre n’importe qui comme coach, n’importe qui comme directeur sportif, n’importe qui comme président. Au final, si les joueurs ne commencent pas à montrer des couilles, si les leaders ne commencent pas à se lever et si certains joueurs ne sortent pas de la cachette dans laquelle ils sont depuis 3 mois, on ne fera pas les play-off. C’est aussi simple que cela. C’est pas Nicolas Hasler et Sandro Schmid (ndlr: deux joueurs de moins de 20 ans) qui doivent tirer l’équipe vers l’avant. Je suis désolé, mais on a certains joueurs qui viennent d’ici qui doivent se bouger le cul.

Quel est votre message après vingt minutes?

(Long silence) J’ai joué assez longtemps. De toute ma carrière, je n’ai jamais été mené 0-5 après un tiers. Il faut que cela vienne de l’intérieur. Si les joueurs n’ont pas plus de fierté que ça, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant pis. Moi, ma carrière est terminée. J’en ai rien à cirer. Si les gars ne veulent pas suivre et ne veulent pas se prendre en main, tant pis pour eux. C’est malheureux. Mais tant pis pour eux. A un moment donné, c’est à eux de jouer. Pas au coach, au directeur sportif ou au président. Vous pensez qu’on n’a pas de schémas? Qu’on ne prépare rien? On a des meetings tous les jours. Des vidéos. On ne peut pas faire plus. Mettez n’importe qui pour faire notre fuckin job. Si les gars ne veulent pas jouer l’un pour l’autre, ça donne des matches comme ce soir ou comme à Rapperswil (ndlr: défaite 9-4). Et puis il y a d’autres matches où, lorsque l’on veut jouer, nous pouvons battre n’importe qui. Mais ce soir ce n’était pas le cas.

Justement c’est d’autant plus incompréhensible après cette victoire contre Lausanne samedi dernier…

Oui, c’est difficile à expliquer. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise?

Vous enchaîné directement avec un match contre Berne ce samedi….

C’est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Nous devons essayer d’oublier ce match. On n’a pas le choix, sinon on se fera ramasser. C’est inacceptable ce qui vient d’arriver. Le staff met de l‘énergie, mais si les gars ne veulent pas… On ne peut pas faire plus que ce que l’on fait présentement.

Quel a été votre raisonnement pour laisser Reto Berra à la maison?

Nous avions décidé de faire jouer Ludo (ndlr: Waeber) après le match contre Lausanne. Plutôt que de rentrer à 3-4h du matin, on a préféré laisser Reto à la maison pour préparer Berne. Mais hormis le premier but, Ludo n’y peut rien. Les gars sont seuls devant lui. C’est malheureux pour lui. Vraiment malheureux.

Après l’avoir sorti à la 6e, vous l’avez remis devant le filet à la 21e. Pourquoi?

Je lui ai parlé durant la pause. Il était prêt. Il a fait le job. Après ce mauvais début de match, il est bien revenu, lui.

