Christian Dubé:«Si je reste, il me faudra de l'aide»

Cela fait désormais trois matches que Christian Dubé a pris la place de Mark French sur le banc des Dragons. Son bilan tient la route avec deux victoires et une défaite. Mieux, la prestation de FR Gottéron samedi à Lugano (victoire 1-4) a laissé entrevoir le potentiel de cette équipe. Dans les couloirs de la Corner Arena, le directeur sportif aux deux casquettes a confessé vouloir se pencher sur les dossiers d'entraîneurs potentiels entre dimanche et lundi. Alors, on en est où?

Christian Dubé, avez-vous avancé dans votre recherche d'un nouvel entraîneur?

Disons que cela progresse gentiment. Nous devions nous poser une question principale: le futur coach de cette équipe doit-il connaître notre championnat ou peut-il débarquer sans y avoir déjà pratiqué? Nous sommes dans une situation où nous n'avons pas vraiment de temps à perdre et il serait peut-être risqué d'engager quelqu'un de nouveau dans notre championnat. C'est un pari qu'il me paraît difficile de prendre.

Avez-vous déjà eu des réunions avec des papables?

Nous avons quelques entretiens de prévus, en effet. Mais il y a également un match à préparer puisque nous jouons déjà mardi soir contre Davos. Pour l'heure, nous explorons les différentes options, mais nous ne sommes absolument pas pressés. Il n'est pas hors de question que je sois encore à la bande pour les rencontres de ce week-end.

Comment analysez-vous la réaction de votre équipe depuis votre arrivée sur le banc?

Il y a beaucoup de positif. Nous parlons énormément avec les joueurs et je crois que le message passe bien. Je suis suffisamment pro et honnête avec moi-même. Si je me rendais compte de n'avoir rien à faire à ce poste, je me serais déjà ravisé et aurais mis quelqu'un d'autre à ce poste.

Et si vous étiez tout simplement le futur coach de FR Gottéron?

Comme je l'ai déjà dit, c'est très difficile en 2019 de cumuler les deux fonctions d'entraîneur et de directeur sportif. Si j'étais amené à conserver cette place d'entraîneur plus longtemps, il me faudrait de l'aide. N'oublions pas que je suis un coach néophyte et que Pavel Rosa, mon assistant, l'est également. Nous pouvons tous les deux amener quelque chose à cette équipe, mais un regard extérieur pourrait être une bonne solution.

Avez-vous fixé une deadline pour votre prise de décision?

Absolument pas. Nous ne souhaitons pas nous précipiter, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment.