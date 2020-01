Entre vendredi et samedi, FR Gottéron aurait pu tout perdre. En affrontant successivement Ambri-Piotta et Lausanne, les Dragons jouaient une bonne partie de leur saison. Deux revers auraient probablement signifié la fin de leurs espoirs de disputer les play-off. Après êtres revenus de nulle part contre les Tessinois vendredi (de 0-2 à 3-2 ap), les Dragons ont enchaîné avec un succès arraché avec les tripes à Lausanne. «C’est inattendu, a remarqué Christian Dubé. Déjà contre Ambri, pas grand monde nous voyait gagner après avoir été menés de deux buts. Ce soir contre Lausanne, nous avons livré une très belle prestation d’équipe.»

Quel contraste avec le non-match de vendredi dernier à Davos qui avait provoqué le courroux de l’entraîneur et directeur sportif de la BCF Arena. «Hormis quelques exceptions dont Davos, nous livrons de bonnes prestations depuis un certain temps, a-t-il appuyé. C’était d’autant plus agaçant de faire un mauvais match dans les Grisons. Mais les gars ont répondu présent depuis.» Et comment! Voici désormais FR Gottéron de retour à trois points de la barre. Mieux, les Fribourgeois comptent deux matches de moins que Langnau, huitième. «Je suis très très fier de la manière dont les gars ont joué ce soir. Nous avons de nombreux blessés. Ce n’est pas un excuse, mais des faits. Et malgré tout, les gars ont répondu présent.»

Berra l'homme du match

C’est évidemment Reto Berra qui a été le grand (l’immense) bonhomme du match .avec 34 arrêts «C’est le meilleur gardien de la ligue et je suis très heureux qu’il porte le maillot de FR Gottéron, a applaudi Dubé. Tous les soirs, il nous donne une opportunité de nous imposer. Ce soir encore, il a été fantastique.» Un constat que fait également Etienne Froidevaux, capitaine des Lausannois: «Il me semble qu’il est toujours incroyable contre nous. Ce soir encore, il a vraiment été très fort.» Fribourg se rendra encore deux fois à la Vaudoise aréna d’ici la fin de saison. Les Lausannois ont intérêt à trouver une recette pour faire trébucher le colosse Reto Berra.

Grégory Beaud, Lausanne