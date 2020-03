Cela fait plusieurs mois que la reprise du Lausanne HC traîne sur fond de négociations compliquées et d’audit mené par Petr Svoboda, l’ancienne étoile de la NHL. Si les futurs propriétaires ne sont pas encore sortis du bois, l’identité de l’un d’entre eux a filtré: Zdenek Bakala, un multi-millionnaire tchèque installé sur la Côte. L’affaire va-t-elle se finaliser prochainement? Pour l’heure, ça ferraille toujours en coulisses. Mais qui est cet investisseur? On tente d’y voir plus clair.

1. Une des plus grandes fortunes de Suisse

Selon le classement annuel des 300 plus grandes fortunes de Suisse, Zdenek Bakala est classé au 152e rang avec une richesse de 800 à 900 millions de francs. Cette estimation est stable par rapport aux années précédentes. On retrouve dans cette liste plusieurs personnes œuvrant dans le hockey sur glace comme la famille Mantegazza (59e, 2 à 3 milliards de francs) ou Walter Frey (59e, 2 à 3 milliards également). Après avoir fait fortune dans la finance, Zdenek Bakala a bifurqué dans le charbon. Selon Forbes, il était encore milliardaire en 2014, mais il a perdu des plumes dans la faillite des mines de sa société à Ostrava en 2016 après l’effondrement du marché du charbon.

2. Un passeport américain

Formé aux États-Unis (Université de Berkeley), Zdenek Bakala a fait ses classes au sein de la banque d’investissement Credit Suisse First Boston. Il possède le passeport américain.

3. Un philanthrope

Zdenek Bakala est aujourd’hui domicilié à Nyon, où il vit en compagnie de son épouse, avec qui il a créé la «Fondation Zdenek et Michaela Bakala», établie à Genève et qui attribue notamment des bourses à des étudiants des universités romandes.

4. Un homme de médias

En République tchèque, Zdenek Bakala est le propriétaire d’Economia, une société de médias qui édite notamment Respekt, un hebdomadaire d’inspiration libérale qui dénonce régulièrement la corruption dans son pays. Il est aussi entrepreneur et investisseur dans les secteurs de l'énergie, de l'agroalimentaire ainsi que de la restauration.

5. Un passionné de sport

Zdenek Bakala a possédé la formation cycliste Omega Pharma - Quick Step (2011 à 2018), qu’il a emmenée au sommet du classement UCI. L’homme d’affaires a également fondé la Bakala Academy, un centre de performance spécialisé dans plusieurs disciplines à Louvain, en Belgique.

Grégory Beaud et Jérôme Reynard