Mark French est-il en danger?

Pas encore. Mais cela ne saurait tarder si FR Gottéron ne se remet pas à gagner très rapidement. Le coach canadien, pour l’instant, est «protégé» par le calendrier boiteux. Car avec trois matches en moins, Gottéron est «virtuellement» une équipe de milieu de classement... Peut-être davantage que les points, la manière et l’attitude des Dragons pèseront de tout leur poids au moment de juger définitivement le travail de Mark French lorsque toutes les équipes auront joué un nombre de matches plus ou moins équivalent. Le Canadien n’est pas en danger, mais il est sous pression.

La «mauvaise attitude», ça se corrige?

«Le degré d’implication n’était pas le bon et je m’attendais à ce que mon équipe joue davantage avec un sentiment d’urgence au vu de la situation», a regretté le coach Mark French après la troisième défaite de la saison à Zurich, mardi dernier. «Quand on commence seulement à jouer après 30 minutes, c’est vite compliqué», a pour sa part déploré le défenseur Ralph Stalder, capitaine ad interim en l’absence de Julien Sprunger pour cause de blessure. Ces deux déclarations suffisent à identifier le principal problème de Gottéron. Pendant que les «jeunes» de GE Servette ou les «nobodies» de Rapperswil laissent leur cœur sur la glace à chaque match, il n’y a vraiment pas le feu dans le vestiaire des Dragons. Est-ce que la mauvaise attitude se corrige? En tout cas pas d’un claquement de doigts…

Les Dragons sont-ils trop vieux?

Oui. Pendant que l'EV Zoug compte cinq joueurs de 30 ans et plus dans ses rangs, Gottéron en compte... quatorze! Parmi la légion étrangère, seul Daniel Brodin (29 ans) n'est pas encore trentenaire. Sans surprise, Gottéron est de loin l’équipe la plus âgée de la Ligue avec une moyenne d'âge de plus de 29 ans. D'autre part, très peu de joueurs se trouvent actuellement dans leurs meilleures années d'athlètes: Lukas Lhotak (26 ans), Samuel Walser (27), Matthias Rossi (28) et Killian Mottet (28). C'est bien peu. Et qui dit équipe âgée dit aussi inévitables difficultés à tenir le rythme sur le long terme face à des équipes plus jeunes dans un championnat où le patinage et la vitesse sont à la base de tous les succès.

Faut-il s'inquiéter pour David Desharnais?

Le Québécois est la grande déception de ce début de championnat. Pas d’impact dans le jeu, aucun point au compteur. Le joueur de centre de 33 ans a connu des débuts très timides, mais le temps plaide toutefois en sa faveur. L’histoire récente du championnat démontre qu’il faut attendre d'avoir atteint le cap des dix matches avant de porter un jugement définitif sur les nouveaux renforts étrangers. Desharnais avait déjà évolué en Suisse avec Fribourg (16 parties durant le lockout en NHL en 2012-13) et avait obtenu un point par match avec les Dragons. Mais: c’était il y a sept ans, il n'avait que 26 ans et était à l'époque un joueur établi chez les Canadiens de Montréal. Le hockey suisse a énormément évolué depuis. Son talent et son intelligence de jeu devrait toutefois lui permettre de rapidement gommer ce début de campagne complètement manqué. Espérons-le en tout cas pour Gottéron.

Killian Mottet justifiera-t-il enfin son statut?

Killian Mottet ne peut finalement s’en prendre qu’à lui-même s’il manque à ce point de régularité, même s’il a été ballotté d’un statut de titulaire à celui de 13e attaquant. L’attaquant fribourgeois, qui était encore international il y a peu et dispose d’un bagage technique très largement sous-exploité, doit «profiter» de l’absence de Julien Sprunger pour prouver à son coach qu’il peut endosser de plus grandes responsabilités. Le match de ce soir à Genève est une occasion en or de prouver qu’il vaut bien mieux que ce qu’il a démontré jusqu’ici (3 matches, 0 point). Et si le déclic se produit enfin pour lui samedi aux Vernets, il s'agira ensuite de confirmer...

Cyrill Pasche