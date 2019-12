Seul Suisse en activité dans la nuit de dimanche à lundi dans le championnat de NHL, Timo Meier a été confronté à la défaite. A domicile, les San Jose Sharks se sont en effet effacés contre les Vegas Golden Knights (1-3) dans un duel qui constitue une nouvelle rivalité dans la ligue professionnelle nord-américaine. L’ailier appenzellois n’a patiné que durant 10’44'' et a rendu une carte de -1.

Au classement, le club californien, qui a perdu huit de ses dix dernières parties, occupe le 15e et dernier rang de la Conférence Ouest avec une collecte de 34 points en 38 matches. Il accuse un passif de neuf unités sur le 8e, Calgary.

Les Flames, justement, ont battu les Stars à Dallas (1-5) grâce notamment aux trois points (dont un goal) récoltés par Matthew Tkachuk.

Au Madison Square Garden, Chris Kreider a touché deux fois la cible et guidé les New York Rangers au succès face aux Anaheim Ducks (5-1).

A Detroit, Taylor Hall a signé son premier but avec les Arizona Coyotes, qui se sont imposés 2-5 contre les Red Wings.

