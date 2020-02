Marc Lüthi, CEO du CP Berne, s’est exprimé avant la rencontre à huis clos entre le SCB et FR Gottéron. Le grand patron du club bernois a expliqué que le fait de jouer les deux matches de vendredi et samedi à huis clos était la «meilleure» solution, même si cela engendre des pertes financières pour les clubs concernés. «Il était important de pouvoir au moins boucler les rondes de la saison régulière», a-t-il dit. «Par contre, nous voulons ensuite éviter à tout prix de devoir jouer des matches de play-off sans public. Ça, les clubs ne le voudront certainement pas. Nous n’organisons pas des matches pour nous divertir, a-t-il dit en faisant allusion aux dirigeants des clubs. Nous le faisons pour le public, pour les fans. Des matches sans spectateurs, cela ne va pas. S’il le faut, nous décalerons le début des play-off et envisagerons des séries au meilleur des 5 matches, voire au meilleur des trois matches. Au final, tout sera discuté lundi lors de l’assemblée de la Ligue. Il faut que tout le monde y trouve son compte.»

Et si un joueur était contaminé?

A la question de savoir ce qui se passerait si un joueur d’une équipe était contaminé par le coronavirus, Marc Lüthi, bien emprunté, a répondu ce qui suit : «Je ne sais pas... J’imagine que l’équipe sera alors en quarantaine et ne pourrait plus jouer, non?»

Voici sans doute encore un des nombreux points qui seront évoqués lundi. Tout comme l’éventualité de décerner le titre de champion au premier de la saison régulière si les play-off devaient tout simplement être annulés. Un scénario que Lüthi n’a pas exclu vendredi en marge du derby des Zähringen entre le SCB et Gottéron.

Cyrill Pasche, Berne