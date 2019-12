Et si le HC La Chaux-de-Fonds activait une piste helvétique pour succéder au Suédois Mikael Kvarnström, limogé la semaine dernière? Selon nos informations, l’entraîneur des juniors-élites du HC Bienne, Guido Pfosi, est l’un des candidats sondés par le club neuchâtelois de Swiss League.

Entraîneur des M20 du HCB depuis décembre 2015, Guido Pfosi (54 ans) est un ancien pro de Ligue nationale qui a porté le maillot d’Arosa (champion de Suisse en 1982), Olten, Bienne et du HC La Chaux-de-Fonds. L’ancien défenseur a évolué au HCC entre 1993 et 1995 et a disputé 81 matches de LNB avec les Abeilles.

Actuellement 6e du championnat juniors-élites avec le HCB, le Grison pourrait ainsi être une alternative économique pour le club neuchâtelois. Même si Pfosi est encore sous contrat avec Bienne, tout porte à croire que le club seelandais ne l’empêcherait pas d’accéder à l’échelon supérieur et de tenter sa chance en Swiss League.

Le conseil d’administration et la direction technique du HC La Chaux-de-Fonds se réuniront mercredi matin afin d’aborder la question du futur entraîneur. Le directeur sportif Loïc Burkhalter assurera l'intérim jusqu'à ce que le dossier du nouveau coach soit bouclé. Le HCC recevra Winterthour mardi 17 février.

Cyrill Pasche