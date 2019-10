Hormis un bref détour en Amérique du Nord lors de la saison 2014-2015 (5 matches en AHL), Cody Almond est resté fidèle au chandail grenat de 2012 à 2019. Avec le GSHC, le joueur de centre a disputé 213 matches de saison régulière et 35 de play-off. Autant dire qu'il connaît chaque recoin de la patinoire des Vernets.

Ce vendredi soir, Cody Almond partira dans le couloir de gauche, au moment de pénétrer dans la vétuste arène. Celui réservé aux visiteurs. «Je ne vais pas vous mentir, ce ne sera pas un match comme un autre, nous a-t-il confié au moment d'évoquer cette rencontre. Je me réjouis beaucoup. Mais j'aurai une petite boule au ventre.»

Lors de la première rencontre face à ses anciens coéquipiers, il avait réalisé un bon match avec un but et une passe décisive. Mais cette soirée était surtout marquée par l'inauguration (gâchée) de la Vaudoise aréna. Le «cas» du Canado-suisse était passé au second plan. «Ce devrait être plus émotionnel me concernant à Genève, rigole-t-il. Je suis très excité de jouer à Genève et je m'attends à un gros match entre deux bonnes équipes.»

«Bons souvenirs à Genève»

Depuis son arrivée à Lausanne, Cody Almond paraît transfiguré. Très souvent sur courant alternatif avec les Grenat, il propose des prestations cohérentes depuis le début de saison avec le LHC. Trimbalé tantôt à l'aile et tantôt au centre, il n'en demeure pas moins le meilleur compteur des Vaudois avec déjà neuf points à son compteur personnel (2 buts, 7 assists).

C'est donc avec un maillot distinctif et un casque jaune qu'il débarquera sur la glace des Vernets. Comme s'il avait besoin de cela pour être visible lors de cette rencontre. «Je m'attends à une soirée cool, précise-t-il. J'ai passé sept années merveilleuses à Genève et je suis très reconnaissant envers cette organisation et de tout ce qu'elle a fait pour moi. J'ai énormément de bons souvenirs avec Genève. Mais je sais également que le chapitre est désormais refermé. J'en ai commencé un nouveau et suis très heureux.»

Avec 20 et 21 points au compteur, les deux équipes réalisent un bon début de saison. Nul doute qu'il serait encore meilleur pour Cody Almond s'il pouvait gâcher la soirée de ses anciens coéquipiers. Comme ces derniers se sont ingéniés à le faire lors de l'ouverture de la nouvelle patinoire lausannoise, le 24 septembre.

