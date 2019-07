Dix-sept saisons de National League (ou LNA), deux équipes: Kevin Romy, qui a choisi de ranger ses patins ce mardi, peut être qualifié de «clubiste». De gars qui jouait pour une couleur et pour qui l’inscription sur le devant du maillot avait davantage d’importance que celle qui figurait dans le dos.

Et puis, s’il avait été totalement maître de son destin sportif, le Neuchâtelois aurait probablement disputé l’intégralité de sa carrière au plus haut niveau national avec les Aigles. En 2005, son transfert à Lugano après deux parties de championnat, constituait davantage une opération financière pour GE Servette qu’une volonté de changement d’adresse de la part du joueur.

Le don de rendre un puck intelligent

Un joueur dont on retiendra l’élégance et l’intelligence sur la glace. D’ailleurs, alors que le jeu n’a cessé de s’accélérer depuis ses débuts professionnels, Kevin Romy a toujours eu la faculté de s’adapter au changement tout en demeurant dominant et efficace sur la patinoire. Son acharnement au travail, sa vision du jeu, sa science du placement et ses mains magiques qui avaient parfois le don de rendre une rondelle intelligente ne sont, et de loin, pas étrangers à sa longévité.

Digne descendant de Philippe Bozon dans sa faculté à supporter la souffrance, Romy est parti comme il a joué. Avec honnêteté. Son corps et sa tête lui ont murmuré de donner un nouvel horizon à son existence: il les a écoutés.

Un taiseux exemplaire

Il n’empêche que le hockey suisse perd un monument, un personnage taiseux qui a montré l’exemple dans l’arène et très certainement au sein d’un vestiaire où la nouvelle génération a pu s’inspirer de son éthique de travail.

Passionné d’aviation, Romy a aujourd’hui envie de prendre de la hauteur et de contempler le milieu dans lequel il a bercé depuis son enfance sur une base quasi quotidienne. On ne peut qu’espérer qu’il soit heureux dans sa nouvelle vie.

Et qu’un jour, dans un avenir pas trop éloigné, il ressentira un gros manque de glace et de cette odeur particulière de la sueur dans l’intimité d’un vestiaire. Ce jour-là, il pourra transmettre son savoir et ses valeurs à la nouvelle génération, chez des juniors déterminés ou chez les pros.

Il a les qualités pour devenir un bon entraîneur. Attendons simplement qu’il manifeste l’envie de le devenir.

A bientôt, donc, Kevin Romy.