Comment réagiriez-vous si vous aviez payé plus de 150 francs pour voir Lorenz Kienzle jouer en attaque au sein d’une équipe de Davos avec seulement trois lignes et quasi aucune star? Et si vous vous étiez déplacé dans les Grisons spécialement pour ce match? Vous seriez francs fous, non? A raison!

C’est le désagréable sentiment qu’ont eu les spectateurs du match entre Davos et le Team Canada. Samedi soir, le HCD s’est moqué d’eux. En n’alignant pas une équipe complète et en décidant de reposer quantité de titulaires, Christian Wohlwend a balancé plus qu’un match. A cause de cette décision, les 6300 spectateurs ont été privés de leur «Klassiker». Un match Davos - Team Canada qui n’a rien d’anodin. On ne parle pas là d’un Rapperswil - Davos de septembre.

Le but de la manœuvre? Bâcler cette rencontre du samedi pour être plus frais le lendemain en quart de finale. Si sportivement le choix est défendable dans n’importe quel autre cas, il ne l’est absolument pas lorsque l’on est hôte de la manifestation. Cette semaine, toutes les caméras sont braquées sur la station grisonne. Et le spectacle proposé par les joueurs locaux était triste. Le déficit d’image est grand. Surtout après l’élimination sans gloire en quart de finale de dimanche.

Le coup de poker discutable des Davosiens n’a même pas eu de répercussion positive. Au final, ils ont tout perdu. La Coupe Spengler a toujours été et doit rester un des hauts faits de la saison du HC Davos. Pour l’avoir oublié, les dirigeants grisons ont été punis. Pendant ce temps, les fans de hockey se consoleront en regardant Ambri-Piotta poursuivre son parcours. Pour avoir pris ce tournoi au sérieux, les Léventins ont gagné un capital sympathie énorme durant cette Coupe Spengler. Tant mieux pour eux. Ils l’ont mérité.

Grégory Beaud, Davos