J’avais une règle: ne jamais émettre des réserves et des critiques sur un calendrier. Comme je suis en charge de l’établissement de celui de «Sport-Center», j’ai pleinement conscience des paramètres à intégrer et du fait qu’il est quasi impossible de satisfaire toutes les requêtes.

Mais là…

Si la personne qui a concocté le programme de Swiss League avait l’intention de faire une farce, eh bien, qu’elle sache que son witz n’est pas drôle.

Alors que les clubs de la petite ligue n’aspirent qu’à plus de visibilité, les dates de fin d’année constituent des aubaines. Les gens sont souvent en vacances, ne redoutent pas la gueule de bois à l’heure du réveil très matinal et se rendent plus facilement dans les patinoires. Les clubs, eux, disposent d’une occasion inouïe de promouvoir leur produit.

Le résultat de ce lundi 23 décembre?

Viège, un club populaire qui a l’habitude de patiner devant plus de 3000 personnes, se présentera sur la glace de Zoug, pour y défier l’EVZ Academy à 15 h. Oui, à 15 h, un jour qui n’est pas férié. Pas sûr qu’il y aura un embouteillage au(x) guichet(s).

Sierre, une autre organisation populaire qui draine plus de 2000 fidèles à Graben, accueillera les Ticino Rockets à 20 h. On n'a rien contre les fusées tessinoises. Mais on imagine volontiers que le curieux qui découvre l’affiche pourrait se dire: autant se taper une bonne Glareyarde et une bouteille de Soleil Noir bien au chaud, plutôt que d’aller voir une équipe dont il ne connaît aucun joueur.

N’aurait-il pas été plus logique d’offrir un Viège-Sierre ou un Sierre-Viège, un derby qui aurait rempli la Lonza Arena ou Graben (on a vérifié: les deux stades étaient disponibles), à la veille de Noël? Et caser ces duels peu affriolants face à l’Academy et aux Rockets des mardis soirs d’octobre ou de novembre?

Dans un marché de loisirs toujours plus concurrentiel, Swiss Ice Hockey s’est fabriqué un bel autogoal et a dévoilé une nouvelle facette de son ignorance et de son mépris à l’égard de la partie francophone du pays (d’accord, Viège n’est pas tout à fait Romand, mais…).

Drôle de hasard, ce lundi soir, Olten sera aux prises avec Langenthal. Et le match fera probablement le plein.

Emmanuel Favre