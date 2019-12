Face à GE Servette, le LHC devrait se passer des services de Jonas Junland. A en croire 24 heures, le Suédois devrait ne jouer qu’un rôle marginal (et encore…) dans le derby alors qu’il était censé être l’une des pièces essentielles de l’échiquier lausannois.

Maladroit à la relance et largement moins efficace défensivement et offensivement qu’auparavant, le Viking cristallise actuellement toutes les frustrations en train de germer du côté de la Vaudoise aréna. A raison? En partie. «JJ» n’est que l’ombre du joueur qu’il était au moment de signer une prolongation de contrat de deux ans au cours de la saison 2017-2018. A cet instant, Jan Alston avait paraphé une entente avec l’un des meilleurs arrières de la ligue qui venait de fêter ses 30 ans. Un bon choix, donc.

Mais aujourd’hui, Junland est franchement trop limité. Problème? Ville Peltonen n’a aucune autre option. Jan Alston, directeur sportif, a claironné à plusieurs reprises vouloir engager un cinquième étranger pour cette saison. «L’idée est surtout de donner un maximum d’options au staff, avec des profils différents», déclarait-il en avril dernier au moment de confirmer sa volonté d’enrôler cinq joueurs importés. Et depuis? Le dirigeant du LHC a réaffirmé être en train de «sonder le marché » (2 août, 9 septembre, 19 septembre, 3 octobre et 9 décembre).

Le fantôme Wärn

Il y a bien sûr eu l’engagement du fantomatique et totalement dépassé Max Wärn. Au moment de sa signature, il nous a été soufflé que le bonhomme était «un centre défensif avec aucun impact en Suisse». Difficile de faire meilleure description. Le Finlandais a passé un mois en villégiature à Lausanne (2 matches de championnat et 1 match de Champions League). Depuis, l’attaquant cherche un club. Bref, si Ville Peltonen a dû user et abuser de la présence de Jonas Junland ce n’était probablement pas de gaieté de cœur, mais par absence de solution. Trop c’est trop, le coach préfère désormais jouer à trois étrangers (et demi?). Preuve que l’urgence du recrutement de ce cinquième mercenaire est totale.

Lausanne a-t-il autant temporisé pour des raisons économiques liées au manque à gagner consécutif aux retards dans les travaux de la Vaudoise aréna? Possible car dans le même temps, Bienne a engagé le Suédois David Ullström (8 matches, 6 points) alors qu’Ambri a déniché Scottie Upshall (6 matches, 4 points). Le marché n’est donc pas sec à ce point. Mais il est difficile de sonder (mot choisi à dessein) le toujours discret Jan Alston.

Le «cas» Traber

Si l’on ajoute à cette interminable quête l’immense bourde Tim Traber, le bilan de Jan Alston n’est guère reluisant. Pour rappel, le directeur sportif n’avait pas bien interprété une communication de la ligue stipulant que son attaquant n’était pas suspendu après une pénalité de match. Le No 12 est resté en tribunes pour un match alors que Ville Peltonen n’avait pas assez d’attaquants pour compléter sa feuille de match. Cela va sans dire que Traber n’aurait pas forcément tout changé à la défaite 2-5 face à Berne. Mais toujours est-il que le signal envoyé ce soir-là n'était guère professionnel.

Bref, le directeur sportif en poste depuis 2011 vit peut-être l'une de ses saisons les plus difficiles depuis sa prise de pouvoir. Au moment où il planche déjà sur l’équipe du prochain exercice, il se peut que la pression soit un peu plus grande sur ses épaules.

Le choix du cinquième étranger, s’il est bon, pourrait rattraper bien des erreurs. Dans le cas contraire, par contre…

Grégory Beaud