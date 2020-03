Il aurait très bien pu, comme beaucoup, s’installer devant son canapé, en face de sa télé et zapper: une télécommande dans une main et un paquet de pop-corn dans l’autre en attendant que cela passe. Ou alors préparer des petits plats pour lui, sa famille, cela passe bien le temps en période de confinement. Mais ce n’est pas l’idéal. Quand on est un sportif d’élite, la prise de poids peut être rédhibitoire.

Au Québec, il y a aussi ceux qui ont pris leur plume pour écrire un mot, d’autres des pinceaux pour dessiner des arcs-en-ciel et égayer les rues désertes pour envoyer un message d’espoir. Alors que d’aucuns se proposent de garder des enfants ou d’aider des personnes âgées, pourquoi ne pas se perdre dans un bon roman? Logan Couture a, lui, décidé de créer son club de lecture.

En cette période de stress et d’isolation, le capitaine des Sharks de San Jose, contraint comme tous les hockeyeurs de délaisser l’aréna au profit du salon, souhaite encourager les gens à élargir leur horizon en se plongeant dans des bouquins. «Hey, les partisans des Sharks. Dans mes temps libres, j’aime bien un bon livre, j’ai donc décidé de lancer mon propre club de lecture, afin d’échanger avec vous», a-t-il écrit sur son compte Twitter, invitant la population à prendre les précautions nécessaires afin de rester en santé et en sécurité.

Hey Sharks fans. With some free time, I enjoy getting into a good book and so I created my own book club to share with you.



First, I'm reading The Rule of the Law by @johnlescroart. Once I'm done, I'll share my review.



Join me: https://t.co/cKfDPuMyAC pic.twitter.com/0rVUwFnaHb