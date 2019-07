Le passage de Craig Woodcroft à la bande des Aigles a été particulièrement mouvementé... et bref. Son contrat lui, continue de hanter les nuits des dirigeants genevois. Mais un petit peu moins depuis peu. Le Canadien a en effet retrouvé de l'embauche en Biélorussie, au Dinamo Minsk (KHL), club qu'il avait entraîné avant de débarquer aux Vernets. Est-ce à dire que le GSHC roule désormais sur l'or? Pas si vite! Selon nos sources, les Genevois ont en effet effectué une économie substantielle grâce au départ sous d'autres latitudes de celui qui n'a pas laissé une image reluisante au bout du Léman. L'accord entre toutes les parties n'a toutefois pas été totalement rompu pour autant.

Le contrat initial - celui signé par Mike Gillis & Cie, rappelons-le - était si élevé que même avec un arrangement, les Genevois doivent encore délier les cordons de la bourse. Selon nos informations, le contrat de Craig Woodcroft coûtait plus de 600'000 francs au club grenat en incluant les divers frais (voitures, école des enfants, assurances, maison etc). De là à dire qu'il était l'un des salariés les mieux payés à ne rien faire en Suisse, il n'y a qu'un pas.

Toujours est-il que les Grenat ont vécu une période financièrement intéressante avec la retraite de Kevin Romy ainsi que le départ sous d'autres cieux de Craig Woodcroft permettent aux Aigles de penser à l'avenir avec une certaine sérénité et probablement un demi-million supplémentaire dans les poches. Contacté, le club n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet ni même confirmer nos informations. L'ancien entraîneur du GSHC non plus, d'ailleurs. Tous semblent avoir envie de passer à autre chose. Et vite.