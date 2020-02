FR Gottéron n’a pas livré un match grandiose. Mais sa fin de soirée, elle, l’a été. Quel troisième tiers temps de feu! Quel retournement de situation (5-0 au troisième tiers)!

Les Dragons, qui pendant 40 bonnes minutes n’en menaient pas large, sont revenus de 1-3 à 4-3 (les deux derniers buts ont été marqués dans la cage vide) en moins de 10 minutes montre en main. Cette victoire-là est celle du cœur, du courage et de l’abnégation. Cette victoire, surtout, était impérative, cruciale, puisque dans le même temps le CP Berne, principale menace dans l’optique d’une place en play-off, s’est aussi imposé à domicile, contre Rapperswil.

FR Gottéron filait droit dans le mur mais a finalement trouvé le moyen de s’adjuger trois points qui longtemps ont semblé vouloir lui échapper à tout prix. Cette victoire n’aurait sans doute jamais été possible si Daniel Brodin n’avait pas été là, en première ligne. Le Suédois, à l’inverse du reste du groupe, a été bon du début à la fin.

A vrai dire, son match a tout simplement été monstrueux, peut-être le meilleur qu’il a livré depuis son arrivée à Fribourg en début de saison. Une performance (deux buts, deux assists) encore plus impressionnante que celle d’il y a quinze jours, lorsqu’il avait passé une soirée sur un nuage face au LHC et inscrit un quadruplé d’anthologie à la Vaudoise aréna.

FR Gottéron a gagné un match qu’il n’avait pas le droit de perdre un soir où Reto Berra n’a pas vraiment brillé et où Julien Sprunger n’était pas suffisamment en réussite pour endosser une fois de plus le rôle de sauveur. Vendredi, Daniel Brodin a été la locomotive dont FR Gottéron avait besoin pour venir à bout d’une équipe tessinoise qui lui a longtemps mené la vie dure.

Cette victoire renversante donne des forces et peut-être même des ailes pour les quatre duels restants avant la fin de la saison régulière. Les Dragons sont tout proches du but. Ne reste plus que quelques efforts avant d’arriver à bon port.

Cyrill Pasche, Fribourg.

Pour les détails du match, cliquez ici.