Soit Christian Dubé est un très grand motivateur, soit ses joueurs ne l’écoutent que d’une oreille lorsqu’il les tacle par médias interposés certains soirs de défaites, comme ce fut le cas vendredi après la déculottée reçue à Davos (défaite 7-2).

Malgré les réprimandes déplacées du patron, FR Gottéron a laissé son cœur sur la glace samedi face au CP Berne (2-3 ap), vingt-quatre heures après avoir coulé à pic dans les Grisons. Il y a bien eu une réaction. Peut-être parce que Dubé, en pointant exclusivement ses hommes du doigt après le naufrage grison, a finalement réussi à rallumer la flamme. Ou, tout simplement, parce que ce groupe de joueurs sait pertinemment que le temps presse désormais et que les occasions d’accrocher le bon wagon des playoffs se feront de plus en plus rares.

Contre Berne samedi, les Dragons se sont rachetés une bonne conscience et l’estime de leur chef au passage. FR Gottéron, malgré un effectif limité, a de nouveau été une équipe terriblement difficile à affronter. Une équipe animée par l’énergie du désespoir. Sprunger et ses coéquipiers ont tout donné durant 60 minutes, mais ils n’ont plus eu de jus dans le temps additionnel (tirs au but: 0-6), lorsque les chefs de meute du SCB, Mark Arcobello et Simon Moser (buteur à la 65e) en tête, ont tiré leur épingle du jeu.

FR Gottéron n’a récolté qu’un tout petit point, mais n’a jamais baissé les bras. Et avec deux matches en moins que les Bernois (8es), rien n’est encore perdu pour les Dragons, malgré les apparences.

Pour retrouver les détails du match, cliquez ici

Cyrill Pasche, Fribourg