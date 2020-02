Le HC Bienne a validé son billet pour les play-off en venant à bout du HC Davos à domicile (5-2). Les Biennois ont ouvert la marque sur leur premier lancer du match, une merveille de tir direct signé Damien Riat après seulement 50 secondes de jeu (1e, 1-0).

Ce même Riat, au rebond, a doublé la mise en powerplay (16e, 2-0) avant que le Suédois David Ullström inscrive le 3-0 en supériorité numérique également (17e). Un troisième but qui a au passage mis un terme à la soirée de travail de Joren van Pottelberghe, le futur gardien du HC Bienne à compter de la saison prochaine, remplacé devant les filets par Sandro Aeschlimann. Les Grisons, qui ont connu un début de partie très difficile, ont toutefois réduit l’écart par Fabrice Herzog avant la première pause (18e, 3-1).

Une semaine de répit

Herzog, encore lui, a permis au HCD de recoller au score en ajustant la lucarne des buts défendus par Hiller (52e, 3-2). Quelques instants après un temps mort demandé par Antti Törmänen alors que le HCB était en difficulté, Damien Riat a mis son équipe à l’abri en inscrivant le 4-2 (55e) puis le 5-2 dans la cage vide (58e, 5-2). Le Genevois du HCB s’est ainsi offert un quadruplé de toute beauté. Les Biennois ne rejoueront pas avant vendredi prochain, lorsqu’ils accueilleront les ZSC Lions avec, déjà, leur billet pour les play-off en poche.

Cyrill Pasche, Bienne

Bienne – Davos 5-2 (3-1 0-0 2-1)

Tissot Arena. 6388 spectateurs. Arbitres: MM. Hebeisen, Dipietro, Kaderli et Schlegel.

Buts: 1e Riat (Fuchs, Ullström) 1-0, 16e Riat (Fuchs, 5 c 4) 2-0, 17e Ullström (Rajala, Nussbaumer/ 5 c 4) 3-0, 18e Herzog (Nygren) 3-1, 52e Herzog (Tedenby) 3-2, 55e Riat (Ullström, Fuchs) 4-2, 58e Riat (Ullström/ 5 c 6, cage vide) 5-2.

Bienne: Hiller; Yakovenko, Kreis; Rathgeb, Forster; Fey, Sataric; Nussbaumer, Pouliot, Rajala; Riat, Ullström, Fuchs; Kohler, Cunti, Künzle; Tschantré, Gustafsson, Schläpfer; Bärtschi. Entraîneur: Törmänen.

Davos: van Pottelberghe (17e S. Aeschlimann); Nygren, Barandun; Rantakari, Jung; Stoop, Guerra; Heinen; M. Wieser, Aeschlimann, Hischier; Mankinen, Meyer, Tedenby; Kessler, Egli, Herzog; Kienzle, Canova, Frehner. Entraîneur: Wohlwend.

Notes: Bienne sans Brunner, Hügli, Lüthi, Moser, Neuenschwander, Salmela, Ulmer (blessés) ni Schneider (surnuméraire). Davos sans Ambühl, Du Bois, Corvi, Paschoud, Bader, Baumgartner (blessés), Palushaj ni Lindgren (surnuméraires). Tir sur la transversale: Pouliot (10e). Tirs sur le poteau: Aeschlimann (26e). Temps mort demandé par Bienne (53e) et Davos (58e). Davos sort son gardien au profit d’un sixième joueur de champ (de 57’12 à 57’25).

Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ contre Davos.