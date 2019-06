Drafté en 2016 par les Washington Capitals, Damien Riat va participer au camp des rookies à compter de ce dimanche. L’ancien junior de Genève-Servette aura l’occasion de prouver sa progression aux dirigeants de l’organisation de NHL. Après trois saisons dans l’élite avec les Aigles, Damien Riat avait décidé de signer pour deux saisons avec le HC Bienne. A la Tissot Arena, il a réalisé sa meilleure saison comptable (25 points) malgré une place sur la troisième ligne où il n’a pas eu toute liberté de s’exprimer.

A la suite du Rookie Camp, l’ailier buteur va être une nouvelle fois supervisé par les «Caps» en septembre prochain. A cette occasion, il va prendre part au camp principal de la franchise de la capitale américaine. Damien Riat avait déjà été invité par les «Caps» en 2017 lorsqu’il jouait encore aux Vernets. Il était revenu à Genève après quelques jours.

Et cette année? A 22 ans, l’ailier pourrait avoir des envies d’ailleurs. S’il est évident qu’une place en NHL ne lui sera pas garantie à la suite de ce galop d’essai, il pourrait se voir proposer une place dans l’organisation avec un contrat à deux volets (NHL et AHL). L’an dernier, le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler avait parfaitement profité de ses passages dans le club ferme d’Hershey pour se faire les dents avant d’être intégré aux Capitals pour la fin de saison et les play-off. Et si l’expérience positive de l’ancien Lion du Hallenstadion donnait des idées à Damien Riat? Cette hypothèse n’a rien de farfelu. (nxp)