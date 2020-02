Il s'agit de la semaine la plus excitante pour les fans de hockey en NHL, celle qui précède la date limite des échanges (lundi 24 février). Quels joueurs vont changer d'adresse? Les rumeurs vont bon train tandis que les échanges se sont multipliés au cours des dernières heures.

Les équipes qui ne participeront pas aux play-off font partie des «vendeurs» tandis que les favoris au titre et les formations les plus ambitieuses restent à l'affût des bonnes affaires en tant qu'«acheteurs». Les New Jersey Devils de Nico Hischier, en phase de reconstruction, se sont ainsi séparés de plusieurs vétérans en échange de jeunes joueurs d'avenir et de choix au repêchage.

Un joueur bien connu en Suisse alimente pour l'heure les spéculations: Joe Thornton, le centre des San Jose Sharks et coéquipier de l'Appenzellois Timo Meier, accepterait-il de renoncer à sa clause de non-échange pour rejoindre les rangs d'un prétendant au titre? L'ancien renfort du HC Davos durant le lockout de 2004-2005 a répondu ce qui suit dans les médias nord-américains: «Ce n'est pas une question que je me suis posée. Il faudrait que j'y réfléchisse...»

Pour l'instant, les San Jose Sharks, qui connaissent une saison décevante, ne sont pas (encore) éliminés de la course aux play-off. Le temps presse toutefois pour Thornton qui, à 40 ans, n'a toujours pas remporté de Coupe Stanley. Et si le grand barbu retournait à Boston, la franchise qui l'avait choisi au premier rang de la draft en 1997 avant de l'échanger quelques années plus tard aux Sharks (2005)? Les Bruins font en tout cas partie des prétendants au titre cette saison.

Par le passé, plusieurs échanges effectués juste avant la date limite des échanges ont eu une influence majeure et permis à certaines équipes de remporter la Coupe Stanley quelques semaines plus tard.