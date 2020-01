Stéphane Python (51 ans) est un ancien joueur. Coach depuis 1989, il a occupé des postes d’entraîneur assistant en LNB et en LNA. Il a été entraîneur en chef en première division italienne et 1re ligue suisse. Installé au Québec depuis 2014, il a été entraîneur et manager général d’équipes juniors au Canada.

David Aebischer

19 ans, Olympiques de Gatineau, défenseur

A son retour des Mondiaux M20, le défenseur fribourgeois a vécu tout un changement au sein de son club. Alors que son nom circulait sur les marché des échanges, il n’a pas été réclamé et a repris son poste qui avait perdu son directeur général, contraint à la démission. Et, comme ça, du jour au lendemain, les Olympiques, qui étaient à la cave, se sont mis à gagner. Leur fiche des dix derniers matches: huit victoires sous l’impulsion de leur défenseur suisse devenu le leader du groupe. Conséquence: une place en séries éliminatoires n’a plus rien d’utopique.

????????VICTOIRE????????



8-3



Vos Olympiques continuent sur leur lancée et s’approchent à 2 points des séries éliminatoires ????



Prochaines destinations : les Maritimes ?? pic.twitter.com/40N7LVCrlS — Olympiques Gatineau (@LesOlympiques) January 19, 2020

Noah Delémont

17 ans, Titan de l’Acadie Bathurst, défenseur

L’équipe de l’ex-Biennois présente la pire fiche du Circuit Courteau (huit victoires en 43 matches) et ne sera pas invitée au bal printanier. Malgré ce contexte pesant, le Romand s’accroche et affiche du coeur et de l’envie à chaque présence sur la glace. A court terme, deviendra probablement la figure de proue d’une concession en reconstruction qui compose avec quinze recrues.

Team picture day ????



Journée photo d'équipe ???? pic.twitter.com/DrwqZaRugg — Acadie-Bathurst Titan (@ABTitan) January 21, 2020

Gaétan Jobin

18 ans, Islanders de Charlottetown, ailier

De retour des Mondiaux M20, le Fribourgeois a aligné le chaud et le froid. Très certainement fatigué, il a tendance à marquer le pas. Il n’empêche que sa fiche de 14 points est conforme aux attentes de son employeur à l’égard d’un rookie. Son équipe a subi cinq revers à ses six dernière rencontres et le Suisse David a pour mission d’aider les siens à inverser cette tendance.

Noah Patenaude

16 ans, Sea Dogs de Saint John, gardien

Le Neuchâtelois a vu l’action lors de la troisième période du match perdu contre Moncton, mais a cédé à deux reprises sur les 18 lancers adressés par les Wilcats. De plus en plus sollicité en cours de match par son coach, il se profile comme le gardien No 1 de l’organisation de Saint John.

Théo Rochette

17 ans, Remparts de Québec, centre

Remparts: la patience a été payante pour Théo Rochette | JDQ https://t.co/v6U3aMg8y2 — Josée Légaré (@sweetquebecer) January 22, 2020

L’ex-junior du Lausanne HC a été décoré de la première étoile après le match gagné contre les tenants du titre, les Huskies de Rouyn-Noranda. Il commence à mettre son empreinte dans l'équipe entraînée par Patrick Roy. Toujours aussi dominant dans les cercles de mise au jeu, il se profile comme le futur leader de cette formation en devenir.