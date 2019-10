Gottéron s’est imposé à Lugano 1-4 au terme du match le plus abouti de sa saison. Les mauvaises langues diront que ce n’est pas franchement une référence. Vrai. Mais toujours est-il que cette rencontre à la Corner Arena coïncide avec le meilleur match de David Desharnais depuis son arrivée à Fribourg. Très discret depuis le début de saison, l’ancien joueur du Canadien de Montréal a livré hier soir son match de référence.

Les circonstances ont fait que le No 51 des Dragons était d’autant plus sollicité. Les Fribourgeois ont en effet dû évoluer sans Andrei Bykov, blessé au bas du corps. L’affaiblissement de la colonne vertébrale des Romands a finalement été bien minimisée grâce au Canadien.

Impliqué défensivement, le joueur au riche passé NHL a également apporté sa vision du jeu et sa vivacité en zone offensive. Si toutes ses passes lumineuses n’ont pas été couronnées de succès, il a prouvé que le meilleur était à venir le concernant. C’est même lui qui s’est sacrifié pour «tuer» une pénalité en allant en provoquer une. Bref, c’est ce joueur qu’avait engagé Christian Dubé. Nul doute que l’éphémère entraîneur des Dragons a apprécié ce qu’il a vu.

Et cette montée en puissance tombe pile au bon moment. Car les Fribourgeois vont, en une semaine, jouer trois matches à domicile (Davos, Zurich et Langnau) et se déplaceront à Davos. Bref, s’ils négocient bien cette accalmie dans leur programme, leur championnat serait (re)lancé.

Grégory Beaud, Lugano