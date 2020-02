Il reste encore un petit bout de chemin à parcourir, mais on ne peut s’empêcher de déjà se projeter: une affiche entre Zoug et FR Gottéron en quarts de finale des play-off pourrait bien avoir une certaine saveur et valoir le déplacement.

Ces deux équipes, qui visiblement ne s’apprécient pas trop, ne se sont en tout cas fait aucun cadeau et quelques contentieux sont déjà nés de cette avant-dernière confrontation de la saison régulière. Viktor Stalberg, de retour sur la patinoire de ses premiers exploits dans le championnat helvétique, mais aussi le rugueux Daniel Brodin se sont faits plein de nouveaux petits amis en Suisse centrale. Zougois et Fribourgeois ont appuyé chaque charge et parfois même ajouté un soupçon de hargne dans leurs interventions.

En play-off, FR Gottéron n’y est pas encore mais s’en rapproche petit à petit. Il ne reste désormais plus que six matches avant le verdict final. La première bonne nouvelle est que la défaite des Dragons à Zoug ne porte pas à conséquences puisque les deux principaux poursuivants ont perdu dans le même laps de temps. Les Dragons ont pu compter sur le soutien du HC Bienne, qui est venu à bout du CP Berne, et des ZSC Lions, vainqueurs à Langnau.

Ce déplacement en Suisse centrale a avant tout permis à David Desharnais, absent depuis la fin du mois de décembre, d’effectuer son grand retour à la compétition. Le génial centre québécois sera la pièce essentielle du dispositif offensif fribourgeois au cours des prochaines semaines.

Cyrill Pasche, Zoug

